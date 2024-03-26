«Обмануть кредиторов»: россиянам рассказали, как избавиться от долгов по упрощенной схеме

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Банкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами или внести обязательные платежи. Попавшим в долговую яму россиянам можно объявить себя банкротами и списать долги, государство имеет для этого инструменты помощи гражданам. С ноября 2023 года процедура внесудебного банкротства физических лиц стала доступнее. Изменения коснулись ряда моментов, о них сегодня и пойдет речь.
В России 3 ноября 2023 года вступил в силу Федеральный закон от №474-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Теперь процедура признания физлица банкротом может производиться без суда и бесплатно. Заявление на списание долгов человек может оформить через МФЦ. По новым правилам, вместо суммы от 50 до 500 тысяч рублей можно списать от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.
Кто может воспользоваться процедурой упрощенного банкротства?
По словам Пожарской, процедурой не могут воспользоваться все подряд, а лишь те люди, у которых есть завершенное исполнительное производство по пункту, подразумевающему отсутствие дохода и отсутствие имущества, на которое можно обратить взыскание долгов. Прежде всего это пенсионеры и другие граждане, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, например, женщины или мужчины в декретном отпуске.
Какие долги можно списать?
Здесь Пожарская отмечает перечень долговых обязательств, которые не смогут быть списаны должнику ни при каких обстоятельствах.
«Гражданин, желающий признать себя банкротом, может списать долги перед банками, микрофинансовыми организациями, перед ЖКХ (долги по коммунальным платежам), даже средства, взятые в долг у соседа. Однако, никогда ни один должник, который является злостным неплательщиком алиментов, или на которого суд наложил обязанность по возмещению ущерба или вреда, причиненных в результате ДТП или преступления, не сможет списать эти виды задолженностей. Кроме того, нельзя будет освободиться от налоговых долгов гражданина», — рассказала эксперт Общероссийского народного фронта.Александра Александровна подчеркнула, что банкроту могут проститься только те долги, которые он перечислит в своем заявлении перед подачей его в МФЦ. Здесь не действует автоматическая система списания абсолютно всех задолженностей, все требуется конкретизировать.
«Если потенциальный банкрот не укажет в заявлении долги перед соседом, а укажет те, которые есть перед банком и перед правляющей компанией ЖКХ, то и спишут ему только последние, а долг соседу останется непогашенным», — уточнила Пожарская.
Какой минимальный размер задолженности, которую можно списать?
С 3 ноября 2023 года в законе понижен минимальный размер задолженности, при наличии которой можно инициировать процедуру внесудебного банкротства — она составляет 25 тысяч рублей.
Как изменились сроки, в которые граждане могут прибегнуть к процедуре внесудебного банкротства?
Еще одной поправкой в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» стало снижение срока, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к процедуре. Если ранее срок составлял 10 лет, то теперь — 5 лет.
Какие требования должны выполняться заявителем, желающим списать свои долги с помощью государства?
Должник является добросовестным заемщиком и предпринимал попытки самостоятельно решить вопрос с кредиторами (можно предоставить переписку с банком). Кроме того, он работает или пытается трудоустроиться, также допустимо оформить регистрацию на бирже труда. В случае, если гражданин работает, он не должен скрывать свои доходы, иначе суд в ходе проверки предъявит ему за это обвинения.
Какую информацию важно знать при оформлении заявления?
«Если гражданин для того, чтобы обмануть своих кредиторов прячет имущество, переписывает его на родственников, совершает фиктивные сделки купли-продажи, все эти махинации будут выявлены. Все совершенные сделки проверяются в период за 3-5 лет до подачи заявления», — рассказала Пожарская.Кроме того, эксперт подчеркнула, что если у должника есть во владении имущество, но это единственное жилье, то на него кредиторы не могут обратить взыскание. Также взыскание не может быть наложено на земельный участок, где расположено единственное жилье, на самые необходимые предметы быта, за исключением драгоценностей и предметов роскоши (бытовая техника, без которой человек не может жить или работать).
«Может остаться у человека компьютер, потому что он ему нужен для работы, телефон как средство связи, прочее необходимое для жизни имущество — холодильник, например», — уточнила Пожарская.Помимо этого взыскание не может быть наложено на алименты, пенсию и пособия, а также на доход в размере прожиточного минимума.
Как россияне могут получить уточняющую информацию по процедуре упрощенного банкротства?
«Эта норма новая, свежая, что называется «с колес», и это нормально, что она корректируется в соответствии с текущей обстановкой. Граждане могут получить всю необходимую информацию и предварительную консультацию перед сбором документов в Многофункциональных Центрах (МФЦ)». Они в своих офисах имеют либо в электронном, либо в распечатанном виде мануалы, которые раздают потенциальным банкротам. В них перечислены и основания для списания долгов, и перечень необходимых документов для оформления заявления», — подытожила эксперт проекта «За права заёмщиков» Пожарская.Сотрудники центров «Мои документы» постоянно находятся во взаимодействии с людьми по этому вопросу.
Пожарская также рассказала, что направление заявления в МФЦ не гарантирует должнику прохождение процедуры банкротства. Есть статистика отказов в банкротстве во внесудебном порядке. Часть таких случаев связана с ситуациями, когда кредиторы заявляют официальный протест на намерение должника в силу его махинаций и предоставлении ложных сведений о своих доходах или владении имуществом. Сотрудники МФЦ при принятии заявления не могут проверить всех этих аспектов, а службы, которые занимаются внесудебным производством по предоставлению банкротства, могут.
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