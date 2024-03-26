«Обмануть кредиторов»: россиянам рассказали, как избавиться от долгов по упрощенной схеме

Банкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами или внести обязательные платежи. Попавшим в долговую яму россиянам можно объявить себя банкротами и списать долги, государство имеет для этого инструменты помощи гражданам. С ноября 2023 года процедура внесудебного банкротства физических лиц стала доступнее. Изменения коснулись ряда моментов, о них сегодня и пойдет речь.