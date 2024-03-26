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«Обмануть кредиторов»: россиянам рассказали, как избавиться от долгов по упрощенной схеме

Эксперт ОНФ Пожарская: Заявление на списание долгов можно оформить через МФЦ
26 марта 2024, 15:51
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Банкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами или внести обязательные платежи. Попавшим в долговую яму россиянам можно объявить себя банкротами и списать долги, государство имеет для этого инструменты помощи гражданам. С ноября 2023 года процедура внесудебного банкротства физических лиц стала доступнее. Изменения коснулись ряда моментов, о них сегодня и пойдет речь.

Эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская рассказала в беседе с «Радио 1» про основные аспекты, которые следует знать гражданам прежде, чем начать вступление в процедуру по упрощенному внесудебному банкротству.

В России 3 ноября 2023 года вступил в силу Федеральный закон от №474-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Теперь процедура признания физлица банкротом может производиться без суда и бесплатно. Заявление на списание долгов человек может оформить через МФЦ. По новым правилам, вместо суммы от 50 до 500 тысяч рублей можно списать от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кто может воспользоваться процедурой упрощенного банкротства?


По словам Пожарской, процедурой не могут воспользоваться все подряд, а лишь те люди, у которых есть завершенное исполнительное производство по пункту, подразумевающему отсутствие дохода и отсутствие имущества, на которое можно обратить взыскание долгов. Прежде всего это пенсионеры и другие граждане, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, например, женщины или мужчины в декретном отпуске.

Какие долги можно списать?


Здесь Пожарская отмечает перечень долговых обязательств, которые не смогут быть списаны должнику ни при каких обстоятельствах.

«Гражданин, желающий признать себя банкротом, может списать долги перед банками, микрофинансовыми организациями, перед ЖКХ (долги по коммунальным платежам), даже средства, взятые в долг у соседа. Однако, никогда ни один должник, который является злостным неплательщиком алиментов, или на которого суд наложил обязанность по возмещению ущерба или вреда, причиненных в результате ДТП или преступления, не сможет списать эти виды задолженностей. Кроме того, нельзя будет освободиться от налоговых долгов гражданина», — рассказала эксперт Общероссийского народного фронта.
Александра Александровна подчеркнула, что банкроту могут проститься только те долги, которые он перечислит в своем заявлении перед подачей его в МФЦ. Здесь не действует автоматическая система списания абсолютно всех задолженностей, все требуется конкретизировать.

«Если потенциальный банкрот не укажет в заявлении долги перед соседом, а укажет те, которые есть перед банком и перед правляющей компанией ЖКХ, то и спишут ему только последние, а долг соседу останется непогашенным», — уточнила Пожарская.

Какой минимальный размер задолженности, которую можно списать?


С 3 ноября 2023 года в законе понижен минимальный размер задолженности, при наличии которой можно инициировать процедуру внесудебного банкротства — она составляет 25 тысяч рублей.

Как изменились сроки, в которые граждане могут прибегнуть к процедуре внесудебного банкротства?


Еще одной поправкой в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» стало снижение срока, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к процедуре. Если ранее срок составлял 10 лет, то теперь — 5 лет.

Какие требования должны выполняться заявителем, желающим списать свои долги с помощью государства?


Должник является добросовестным заемщиком и предпринимал попытки самостоятельно решить вопрос с кредиторами (можно предоставить переписку с банком). Кроме того, он работает или пытается трудоустроиться, также допустимо оформить регистрацию на бирже труда. В случае, если гражданин работает, он не должен скрывать свои доходы, иначе суд в ходе проверки предъявит ему за это обвинения.

Какую информацию важно знать при оформлении заявления?


«Если гражданин для того, чтобы обмануть своих кредиторов прячет имущество, переписывает его на родственников, совершает фиктивные сделки купли-продажи, все эти махинации будут выявлены. Все совершенные сделки проверяются в период за 3-5 лет до подачи заявления», — рассказала Пожарская.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что если у должника есть во владении имущество, но это единственное жилье, то на него кредиторы не могут обратить взыскание. Также взыскание не может быть наложено на земельный участок, где расположено единственное жилье, на самые необходимые предметы быта, за исключением драгоценностей и предметов роскоши (бытовая техника, без которой человек не может жить или работать).

«Может остаться у человека компьютер, потому что он ему нужен для работы, телефон как средство связи, прочее необходимое для жизни имущество — холодильник, например», — уточнила Пожарская.
Помимо этого взыскание не может быть наложено на алименты, пенсию и пособия, а также на доход в размере прожиточного минимума.

Как россияне могут получить уточняющую информацию по процедуре упрощенного банкротства?


«Эта норма новая, свежая, что называется «с колес», и это нормально, что она корректируется в соответствии с текущей обстановкой. Граждане могут получить всю необходимую информацию и предварительную консультацию перед сбором документов в Многофункциональных Центрах (МФЦ)». Они в своих офисах имеют либо в электронном, либо в распечатанном виде мануалы, которые раздают потенциальным банкротам. В них перечислены и основания для списания долгов, и перечень необходимых документов для оформления заявления», — подытожила эксперт проекта «За права заёмщиков» Пожарская.
Сотрудники центров «Мои документы» постоянно находятся во взаимодействии с людьми по этому вопросу.

Пожарская также рассказала, что направление заявления в МФЦ не гарантирует должнику прохождение процедуры банкротства. Есть статистика отказов в банкротстве во внесудебном порядке. Часть таких случаев связана с ситуациями, когда кредиторы заявляют официальный протест на намерение должника в силу его махинаций и предоставлении ложных сведений о своих доходах или владении имуществом. Сотрудники МФЦ при принятии заявления не могут проверить всех этих аспектов, а службы, которые занимаются внесудебным производством по предоставлению банкротства, могут.

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#банкротство
#россия
#долги
#деньги
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Специалист кикшеринга Балакирев объяснил важность номеров на электросамокатах
26 марта 2024, 19:04

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев заявил, что номера на электросамокатах нужны для контроля за таким средством передвижения.
При этом, он отметил, что оснащение электросамокатов номерами не является чем-то новым.

«На самокатах нашего сервиса они были всегда. С самого начала в нашей компании номерной код был указан на руле, вилке переднего колеса и заднем крыле. Он нужен для того, чтобы определять в системе самокат, который участвовал в каком-то происшествии. Так компания узнает личность пользователя, который его использовал в момент ДТП», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Балакирев.

А автоюрист Дмитрий Славнов предложил введение специальной категории водительского удостоверения для управления электросамокатами для снижения числа происшествий с этими средствами передвижения.

«Надо вводить определённую категорию водительского удостоверения – категорию «СИМ». Открывать её гражданам с 12 или 14 лет, чтобы у них был стимул сдавать права на категорию «В», чтобы они получали маломальские знания, понимали, что у них есть ответственность, что их могут лишить водительского удостоверения, если они собьют пешехода и скроются и т. д.», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Славнов.

Ранее главный внештатный детский травматолог-ортопед подмосковного Минздрава, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев предупредил о том, что электросамокат – источник так называемых высокоэнергетических травм, так как может двигаться со скоростью более 25 км/ч, и при неосторожном катании можно получить широкий спектр травм, переломов, ушибов и даже погибнуть.

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#права
#травмы
#электро пдд
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«Кошельком» карты «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях заплатили 6,2 млн раз
26 марта 2024, 18:55

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Павелецкого и Ярославского направлений расплатились за проезд «Кошельком» карты «Тройка» более 6,2 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Центральной ППК.
«Около года назад компания запустила оплату «Кошельком» «Тройки» во всех пригородных поездах этих направлений. Стоимость поездки при этом не изменилась. За время действия услуги ею воспользовались более 6,2 млн пассажиров ЦППК», – отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что чаще всего за этот период таким образом оплачивали поездки на Ярославском направлении – 4,5 млн раз.

Как рассказали в министерстве, доля пассажиров, пользующихся услугой, с момента запуска выросла втрое.

При этом за разблокировкой за всё время обратилось менее 1% пассажиров. Это значит, что они ответственно относились к правилам проезда по «Кошельку» «Тройки» и не забывали валидировать карту на вход и на выход, сделали вывод в компании.

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#цппк
#поезда
#подмосковье
#московская область
#тройка
#карта
#транспорт
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Финансист Кричевский: Экономические форумы не отменят в этом году из-за угроз
26 марта 2024, 17:55

Фото: istockphoto.com/Tzido

Финансовый эксперт Алексей Кричевский высказал мнение о том, что отмены экономических форумов в России из-за террористических угроз в этом году не будет.
«Во-первых, охрана на форумах совершенно фантастического уровня, а весь персонал проходит различные проверки, и их серьёзность обычно зависит от уровня мероприятия. Во-вторых, проверяются и сами помещения. В-третьих, всё-таки лучше надеяться, что это разовая история и катастроф подобного рода мы больше не увидим», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кричевский.

Ранее сообщалось, что МЧС России проводит мероприятия по реализации информационной политики, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также по снижению их негативных последствий.

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#проверки
#охрана
#мероприятия
#теракт
#безопасность
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В Можайске завершается строительство дворца спорта
26 марта 2024, 17:48

Фото: Яна Шаливская

Дворец спорта «Арсенал» для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо возводят на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, в настоящее время строительная готовность составляет более 93 процентов, передаёт корреспондент Яна Шаливская.
«Сейчас на объекте завершают отделочные работы. Ведётся монтаж мебели, оборудования и спортивных снарядов. Прилегающую к дворцу спорта территорию благоустраивают. Общая строительная готовность объекта достигла 93,5%», — говорится в сообщении.
Как отметил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, мощности нового дворца спорта позволят не только разместить там школу олимпийского резерва, но и открыть секции по другим видам спорта.

«В новом дворце спорта также можно будет проводить соревнования высокого уровня», — добавил Мордвинцев.
Дворец спорта «Арсенал» в Можайске начали строить в феврале 2022 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#можайск
#строительство
#спорткомплекс
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На Украине Ferrari и Lamborghini не попали под налог на роскошь
Bihus.info: Киев освободил владельцев Ferrari и Rolls-Royce от налога на роскошь
26 марта 2024, 17:33

Фото: istockphoto/Domepitipat

Владельцев автомобилей марки Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce на Украине освободили от налога на транспортную роскошь, передает занимающееся расследованиями украинское издание Bihus.info.
В материале говорится, что налог берется с владельцев транспорта, цена которого выше 2,6 миллиона гривен, это 66 тысяч долларов. Уточняется, что такие марки, как Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce не попадают в «богатый» список минэкономики и Госвнешинформа.

Отметим, что Ferrari – самая высокостоящая марка автомобилей на украинском рынке. В государстве сейчас продается две машины – за 800 и 650 тысяч долларов. Первой владеет украинский миллионер, вторая записана на главу юридического отдела предприятия минобороны Украины «Оборонавторемсервис» Валентина Слобадянюка. А автомобили марки Rolls-Royce принадлежат некоторым украинским депутатам.

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#автомобили
#марки
#цена
#налог
#украина
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Депутат Диденко: Необходимо ужесточение законов о трудоустройстве мигрантов
26 марта 2024, 17:30

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил о необходимости ужесточать законодательство в области трудоустройства иностранных граждан.
В частности, он предложил введение двухгодичных контрактов с мигрантами.

«В мире мало позитивных примеров попыток контроля трудовой миграции. Германия, Франция, Великобритания, США — все страдают, их общества размываются большими массами приезжих из стран с низким уровнем жизни и высоким уровнем экстремистских настроений. Они везут с собой свои нормы жизни, культуру, часто агрессивные формы поведения», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Диденко.

Ранее эксперт по миграционной повестке, исполнительный директор приложения «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область сильнее всего среди российских регионов нуждаются в трудовых мигрантах.

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#мигрант
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#закон
#работа
#россия
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В Клину приняли около ста белгородских детей
26 марта 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Около ста школьников из Белгорода приехали в Клин отдохнуть и набраться сил. Их разместили в Клинском детском оздоровительном центре «Горизонт», сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Познакомиться с юными белгородцами приехала глава городского округа Алёна Сокольская. Ребята рассказали, что в лагере им понравилось всё, особенно меню. Для детей, временно покинувших дома, созданы все условия: комфортное размещение, пятиразовое питание, развлекательная, учебная и экскурсионная программы. И самое главное – безопасность», – говорится в сообщении.
Дети получили возможность общаться, гулять, отдыхать, учиться и ездить на экскурсии, не находясь под обстрелами и не прячась в убежища.
«Мы приложим все усилия, чтобы ребятам в Клину было не только спокойно, но и интересно, чтобы у них не было времени скучать и грустить. Постараемся обеспечить для каждого полноценный учебный процесс и дополнительные занятия по душе – спорт, изобразительное искусство, чтение», – отметила Сокольская.
Всего Подмосковье приняло около 400 детей из опасных приграничных районов Белгородской области.

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#московская область
#подмосковье
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«Автоваз» подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков
26 марта 2024, 17:28

Фото: iStock/Fahroni

«Автоваз» подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков. Атопроизводитель намерен зарегистрировать знаки Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour, это следует из данных Роспатента.
На сегодняшний день модельный ряд Lada состоит из моделей Granta, Vesta и Niva. В мае планируется начать производство автомобилей Lada Largus.

«Это обычная практика — заранее регистрировать про запас новые названия для наших будущих автомобилей. Сейчас мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов», — отметили в пресс-службе российской автомобильной компании.

Ранее сообщалось, что «Автоваз» начал серийное производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач. Для внедрения автоматической трансмиссии были модернизированы топливная и тормозная системы на автомобилях.

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#россия
#автомобили
#автоваз
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Подмосковные студенты стали призерами Всероссийского конкурса достижений молодежи
26 марта 2024, 17:28

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Орехово-Зуевские студенты стали призерами Всероссийского конкурса достижений молодежи «Национальное достояние России». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Призерами конкурса стали второкурсники физико-математического факультета Алан Добрынин и Анна Егорова из Орехово-Зуевского ГГТУ.

«Студенты успешно прошли заочный тур и представили свой доклад на тему «Технология разработки образовательного интенсива по основам эксплуатации беспилотных авиационных систем для будущих педагогов» на очном этапе конкурса, проходившем в Конгресс-центре ГК «Космос». Их работа была высоко оценена жюри, и ребята заслуженно получили награду. Стоит отметить и научного руководителя студентов, Евгения Сарыкова, который также внес значительный вклад в подготовку проекта», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что XVII Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» посвящен 190-летию Дмитрия Менделеева.

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