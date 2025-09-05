Песков : WhatsApp* и Telegram не будут блокировать в РФ для конкуренции с MAX

05 сентября 2025, 15:53

Фото: iStock/nantonov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мессенджеры WhatsApp* и Telegram не будут блокировать в России, так как у MAX должна быть конкуренция. Об этом представитель российского лидера сказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).





Песков отметил, что без должной конкуренции MAX не сможет развиваться. К тому же он уточнил, россияне сами должны захотеть установить мессенджер.





«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», — сказал Песков.