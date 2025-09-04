Национальный мессенджер МАХ преодолел отметку в 30 миллионов пользователей

04 сентября 2025, 16:02

Российский мессенджер МАХ достиг отметки в 30 млн

Фото: Istock/monkeybusinessimages

Ежедневно в приложении МАХ совершается более 8 миллионов звонков, а с момента запуска мессенджера пользователи отправили свыше 1 миллиарда сообщений. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.





Отмечается рост продолжительности звонков: среднее время голосового вызова увеличилось до 9 минут, а группового — до 58 минут.

«Количество групповых чатов превысило 1,2 миллиона. Количество видеосообщений в формате кружков за пять дней с момента запуска превысило 3 миллиона», — добавили представители пресс-службы.