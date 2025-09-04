Национальный мессенджер МАХ преодолел отметку в 30 миллионов пользователей
Ежедневно в приложении МАХ совершается более 8 миллионов звонков, а с момента запуска мессенджера пользователи отправили свыше 1 миллиарда сообщений. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
Отмечается рост продолжительности звонков: среднее время голосового вызова увеличилось до 9 минут, а группового — до 58 минут.
«Количество групповых чатов превысило 1,2 миллиона. Количество видеосообщений в формате кружков за пять дней с момента запуска превысило 3 миллиона», — добавили представители пресс-службы.Популярность набирают и каналы: их создали уже более 500, включая СМИ, госструктуры и ведущие вузы, такие как МГУ и ВШЭ. Общая аудитория каналов превышает 3 млн подписчиков. Ранее мессенджер интегрировался с «Госключ» и образовательной платформой «Сферум».
Напомним, что операторы связи в России дали безлимитный доступ к MAX.