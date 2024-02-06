Политик Крупнов назвал отличие жизни от «доживания»

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
Мы не знаем общества, в котором живём, однако судим о нём чётко и безапелляционно. Пожилые люди в России должны не доживать остатки своих дней, а полноценно жить.
Такое мнение высказал в разговоре с «Радио 1» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, комментируя сообщение министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что средняя продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума и составляет теперь 73,5 года.
Писатель, политик и общественный деятель напомнил, что шесть лет назад президент РФ Владимир Путин ставил задачу поднять продолжительность жизни в России до 77-ми лет.
Он, впрочем, отметил, что не сомневается в цифрах, озвученных главой Минздрава. Важнее наполнение этих цифр, считает Крупнов. Специалист указал, что в нашей стране совершенно катастрофическая ситуация со смертностью мужчин так называемого продуктивного возраста — от 25 до 40 лет. Если в западных странах кривая мужской смертности идёт плавно вверх, то в России пик приходится именно на этот возраст.
Также немалое значение имеет то, чтобы пожилые люди не доживали свой век, а жили полноценной жизнью. Важное значение имеет не только продолжительность жизни, но и её качество, заключил Юрий Крупнов.
Справка: Крупнов Юрий Васильевич — политик и общественный деятель. Член Федерального совета Всероссийской политической партии «Партия Дела». Председатель Движения развития. Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Президент Национальной ассоциации реабилитационных центров (НАРЦ). Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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Мурашко: Средняя продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума
Писатель, политик и общественный деятель напомнил, что шесть лет назад президент РФ Владимир Путин ставил задачу поднять продолжительность жизни в России до 77-ми лет.
«В чём же тут отчитываться? В том, что не выполнили указание президента?», — с иронией задал вопрос эксперт.
Он, впрочем, отметил, что не сомневается в цифрах, озвученных главой Минздрава. Важнее наполнение этих цифр, считает Крупнов. Специалист указал, что в нашей стране совершенно катастрофическая ситуация со смертностью мужчин так называемого продуктивного возраста — от 25 до 40 лет. Если в западных странах кривая мужской смертности идёт плавно вверх, то в России пик приходится именно на этот возраст.
Также немалое значение имеет то, чтобы пожилые люди не доживали свой век, а жили полноценной жизнью. Важное значение имеет не только продолжительность жизни, но и её качество, заключил Юрий Крупнов.
Справка: Крупнов Юрий Васильевич — политик и общественный деятель. Член Федерального совета Всероссийской политической партии «Партия Дела». Председатель Движения развития. Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Президент Национальной ассоциации реабилитационных центров (НАРЦ). Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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Александр Бойцов