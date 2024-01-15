Милонов призвал исключить проведение вазэктомии в России

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«Прошу рассмотреть возможность изменения правил, регулирующих процедуру добровольной стерилизации граждан женского пола в части её допустимости исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни. Что же касается мужской стерилизации, то прошу рассмотреть возможность её полного исключения из перечня медицинских услуг, оказываемых на территории России», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«Прямо про фантазии и мистификации теряющего подписчиков Bild в отношении русской военной угрозы. Тем более Крещение близко», — приводят argumenti.ru комментарий парламентария.
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