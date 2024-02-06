Политик Крупнов: Цифры Минздрава о продолжительности жизни в РФ не радуют

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, средняя продолжительность жизни россиян достигла рекордной отметки и составила 73,5 года. Это заявление прокомментировал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов.
В беседе с «Радио 1» политик, писатель и общественный деятель не высказал больших сомнений в правдивости цифры, озвученной главой Минздрава РФ. Он только обратил внимание на то, что такой показатель продолжительности жизни наблюдался в Европе в 1973 году.
Фото: istockphoto/SewcreamStudio
В настоящее время срок средней продолжительности жизни в европейских государствах составляет около 80-ти лет. В Швейцарии и скандинавских странах он приближается к 85-ти годам. Продолжая тему, председатель Наблюдательного совета ИДМРР вспомнил о своём визите в Гонконг. Один из местных чиновников рассказал ему, что на повестке дня местных властей увеличение средней продолжительности жизни населения. При том, что она в этом специальном административном районе КНР составляет 84 года!
Эксперт также обратился к истории вопроса на опыте Советского Союза. На момент развала СССР средняя продолжительность жизни в стране составляла порядка 70-ти лет. То есть, налицо определённый рост — на три с половиной года. Однако во всём мире за время существования современной России этот показатель вырос на семь лет. Опять же: в 60-е годы Союз входил в десятку мировых государств по средней продолжительности жизни. Сейчас Россия находится по этому важному показателю где-то во второй половине первой сотни.
Фото: istockphoto/Marija Stepanovic
Учёный и писатель подчеркнул также важный фактор, безусловно, положительный и заслуживающий всяческого одобрения — достижения современной медицины, позволившие в огромной степени снизить уровень младенческой смертности. Неонатологи и их усилия заметно повлияли на рост средней продолжительности жизни в России.
Однако в целом ситуация не такая радужная, как можно было бы подумать, исходя из заявления министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, заключил лауреат премии президента Российской Федерации в области образования Юрий Крупнов.
Читайте также:
Мурашко: Средняя продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума
Подмосковье представило проекты в здравоохранении на выставке-форуме «Россия»
Милонов призвал исключить проведение вазэктомии в России
«Спустя полвека мы наконец догнали Европу», — с горькой иронией сказал Крупнов.
В настоящее время срок средней продолжительности жизни в европейских государствах составляет около 80-ти лет. В Швейцарии и скандинавских странах он приближается к 85-ти годам. Продолжая тему, председатель Наблюдательного совета ИДМРР вспомнил о своём визите в Гонконг. Один из местных чиновников рассказал ему, что на повестке дня местных властей увеличение средней продолжительности жизни населения. При том, что она в этом специальном административном районе КНР составляет 84 года!
Эксперт также обратился к истории вопроса на опыте Советского Союза. На момент развала СССР средняя продолжительность жизни в стране составляла порядка 70-ти лет. То есть, налицо определённый рост — на три с половиной года. Однако во всём мире за время существования современной России этот показатель вырос на семь лет. Опять же: в 60-е годы Союз входил в десятку мировых государств по средней продолжительности жизни. Сейчас Россия находится по этому важному показателю где-то во второй половине первой сотни.
«Лучшие из худших», — охарактеризовал данное положение нашей страны Юрий Крупнов.
Фото: istockphoto/Marija Stepanovic
Учёный и писатель подчеркнул также важный фактор, безусловно, положительный и заслуживающий всяческого одобрения — достижения современной медицины, позволившие в огромной степени снизить уровень младенческой смертности. Неонатологи и их усилия заметно повлияли на рост средней продолжительности жизни в России.
Однако в целом ситуация не такая радужная, как можно было бы подумать, исходя из заявления министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, заключил лауреат премии президента Российской Федерации в области образования Юрий Крупнов.
Читайте также:
Мурашко: Средняя продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума
Подмосковье представило проекты в здравоохранении на выставке-форуме «Россия»
Милонов призвал исключить проведение вазэктомии в России
Александр Бойцов