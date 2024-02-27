Крупную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в российском регионе

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Полицейские в деревне Волково Тверской области ликвидировали крупную лабораторию по производству мефедрона, сообщили в региональном управлении МВД России.
Уроженец Волгограда, 42-летний мужчина, оборудовал нарколабораторию и планировал распространять мефедрон в особо крупных партиях через закладки в Верхневолжье.
При обыске изъяли 11 килограммов мефедрона, более 1,7 тысячи литров прекурсоров и химических реактивов, а также различное оборудование и спецодежду.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотиков, арестованного мужчину ждет серьезное наказание.
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Артем Кузьмин