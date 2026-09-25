КС обязал оплачивать работу в региональные праздники в двойном размере
Конституционный суд (КС) России обязал оплачивать труд в региональные праздники так же, как в федеральные, — в двойном размере. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Татарстана.
По данным агентства «Татар-информ», поводом для разъяснения положений Трудового кодекса (ТК) стала жалоба жителя республики, работавшего в учреждении с федеральным финансированием. Мужчине не оплачивали труд в региональные праздники — День Республики, День Конституции Татарстана, Ураза-байрам и Курбан-байрам. Позицию республики в суде представлял министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.
Суд разъяснил, что источник финансирования работодателя значения не имеет, а толкование будет действовать во всех регионах страны, где есть аналогичные законы о праздничных днях. При этом за федеральным законодателем остается право в дальнейшем установить особые минимальные гарантии для работы в такие дни и их предельное количество.
По словам Загидуллина, суд подтвердил, что региональные нерабочие праздничные дни — это не дополнительная гарантия, а часть единого конституционно-правового режима праздников, единого для федеральных и региональных норм. Он также отметил, что уже принятые решения по подобным делам пересматриваться не будут, а повышенная оплата касается работы в республиканские праздники только после вступления постановления в силу.
В заключение министр сказал, что ситуация правовой неопределенности, при которой одни суды взыскивали оплату, а другие отказывали, исчерпана.
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