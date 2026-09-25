Психолог рассказал, в каких случаях мечты вредят достижению целей

25 сентября 2026, 15:45

Психолог Самбурский: мечты без действий мешают изменить реальность

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Мечты без конкретных действий могут помогать человеку справляться с неприятной реальностью, но одновременно мешать ее изменить. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.





По словам специалиста, распространенное мнение о том, что яркое представление желаемого будущего автоматически повышает мотивацию, не всегда верно. Одного изображения дома, счастливой семьи или других желаемых целей на доске визуализации недостаточно.





«Более того, многие попадают в ловушку и начинают использовать мечтания для того, чтобы уйти в забытье. Это становится похоже на прием обезболивающих, ведь представляя себе лучшие варианты того, как можно было бы жить, мозгу становится хорошо», — отметил Самбурский.

«А что разделяет нарисованную мной картинку от той, которая есть сейчас в реальности?» — такой вопрос, по словам Самбурского, помогает определить необходимые шаги для достижения цели.