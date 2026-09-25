Токсиколог предостерег от покупки икры сомнительного качества

25 сентября 2026, 17:31

Токсиколог Кутушов: икра с непроверенных сайтов может содержать токсины

Фото: iStock/Pavel Gerasimenko

Покупка дешевой икры через сомнительные сайты, соцсети или у частных продавцов может привести к тяжелому пищевому отравлению и даже смерти. Об этом Life.ru предупредил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.





По словам специалиста, при нарушении технологии производства и хранения икры в герметичной упаковке может образоваться ботулотоксин — один из наиболее опасных пищевых ядов, поражающий нервную систему. Кроме того, несоблюдение санитарных норм создает риск заражения кишечной палочкой, сальмонеллой и стафилококком, что может привести к острой токсикоинфекции.



Опасность также могут представлять природные токсины некоторых рыб. Икра отдельных пресноводных видов в период нереста может содержать ципринол, вызывающий сильную боль и рвоту и не разрушающийся при длительной термической обработке. Рыба также способна накапливать из загрязненной воды тяжелые металлы, включая свинец и ртуть, а также пестициды.



Отдельную угрозу, по словам Кутушова, представляет запрещенный консервант уротропин (Е239), который используется для увеличения срока хранения продукции. В кислой среде икры он может преобразовываться в формальдегид — токсичное для клеток вещество.





«Поэтому сомнительную икру у незнакомых людей или в сомнительных соцсетях лучше не брать. Ни в коем случае, если хотите встретить Новый год живыми и здоровыми! Лучше переплатить, но позаботиться о здоровье. Вы же не каждый день её едите, поэтому на праздник можно раскошелиться больше, но зато точно знать, что не отравитесь. Травятся-то обычно целыми семьями», — предупредил эксперт.