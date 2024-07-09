КС РФ поручил создать правила содержания обвиняемых в конвойных помещениях судов

Фото: istockphoto/Worawee Meepian
Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) нашел пробел в законодательстве и поручил разработать правила содержания подозреваемых и обвиняемых в конвойных помещениях судов. Об этом сообщается на сайте КС.
Поводом для этого стала жалоба бывшего сотрудника МВД Николая Смирнова из Пермского края, которого во время рассмотрения его дела не менее 60 раз привозили в суды, где помещали в конвойные камеры. По его словам, условия нахождения в этих помещениях были недопустимыми из-за узкого пространства (камеры иногда были меньше 1 кв.м), отсутствия бытовых и санитарных удобств, недостатка пищи и т.д.
Сначала бывший сотрудник обратился с требованием компенсации в суд, где заявили, что условия содержания в таких камерах не прописаны в законе, потому на них не распространяются формальные гарантии. Тогда Смирнов обратился в Конституционный суд России.
КС РФ встал на сторону бывшего сотрудника и предписал федеральному законодателю определить условия содержания в конвойных камерах судов. Дело самого Смирнова теперь подлежит пересмотру с учетом позиции Конституционного суда.
Читайте также:
Суд: экс-глава района Дагестана Омаров арестован по мошенничеству до 5 сентября
МВД Дагестана: 140 человек заключены под стражу после беспорядков в Махачкале
Суд арестовал мужчину, застрелившего скейтера Балишанского
Сначала бывший сотрудник обратился с требованием компенсации в суд, где заявили, что условия содержания в таких камерах не прописаны в законе, потому на них не распространяются формальные гарантии. Тогда Смирнов обратился в Конституционный суд России.
КС РФ встал на сторону бывшего сотрудника и предписал федеральному законодателю определить условия содержания в конвойных камерах судов. Дело самого Смирнова теперь подлежит пересмотру с учетом позиции Конституционного суда.
Читайте также:
Суд: экс-глава района Дагестана Омаров арестован по мошенничеству до 5 сентября
МВД Дагестана: 140 человек заключены под стражу после беспорядков в Махачкале
Суд арестовал мужчину, застрелившего скейтера Балишанского
Данил Пономарев