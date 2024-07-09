Суд арестовал мужчину, застрелившего скейтера Балишанского

На десять месяцев исправительных работ осудили бывшую домработницу за выпитую коллекцию элитного алкоголя. Об этом сообщила «Комсомольская правда — Благовещенск». Свою вину женщина не стала отрицать. В качестве наказания у нее также будут удерживать 5% от заработка.