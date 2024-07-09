Суд арестовал мужчину, застрелившего скейтера Балишанского

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал Андрея Демина, обвиняемого в расправе над скейтером Константином Балишанским. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Демину, обвиняемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконного оборота огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудников правоохранительных органов)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Демина привезли на заседание в карете скорой помощи и на специальных носилках. Как добавили в прокуратуре, обвиняемый против ареста не возражал. Фигурант признал свою вину частично, уточнив, что собирался убить Балишанского из-за неприязни с 2019 года. Ранее Демин находился в больнице, в связи с ранением.
Убийство Балишанского произошло 6 июня на западе столицы. Злоумышленник скрылся, но был найден полицейскими и оказал сопротивление.
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