МВД Дагестана: 140 человек заключены под стражу после беспорядков в Махачкале

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По информации Министерства внутренних дел Дагестана, после беспорядков в Махачкале были задержаны 140 человек.
9 июля глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что в настоящее время под стражей находятся 140 человек, причастных к беспорядкам у аэропорта Махачкалы.
Беспорядки у аэропорта Махачкалы произошли вечером 29 октября прошлого года. Участники протестов пришли с антиизраильскими плакатами, скандируя лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент толпа сломала входные двери и прорвалась в здание терминала авиагавани. Ущерб, нанесённый аэропорту, составил более 285 миллионов рублей.
Кроме того, по словам министра, более 1200 участников беспорядков были привлечены к административной ответственности.
Президент России Владимир Путин 30 октября провёл совещание, посвящённое беспорядкам в аэропорту столицы Дагестана. Он указал, что данная ситуация была инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Глава государства также отметил, что за событиями в аэропорту Махачкалы стояло намерение раскачать Россию изнутри.
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Беспорядки у аэропорта Махачкалы произошли вечером 29 октября прошлого года. Участники протестов пришли с антиизраильскими плакатами, скандируя лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент толпа сломала входные двери и прорвалась в здание терминала авиагавани. Ущерб, нанесённый аэропорту, составил более 285 миллионов рублей.
«Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 молодых людей сейчас находятся в тюрьмах. Все они были задержаны на законных основаниях», — сказал Абдурашид Магомедов во время поездки в Сергокалинский район республики.
Кроме того, по словам министра, более 1200 участников беспорядков были привлечены к административной ответственности.
Президент России Владимир Путин 30 октября провёл совещание, посвящённое беспорядкам в аэропорту столицы Дагестана. Он указал, что данная ситуация была инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Глава государства также отметил, что за событиями в аэропорту Махачкалы стояло намерение раскачать Россию изнутри.
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Мира Полтева