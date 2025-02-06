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Ксения Петербургская: Какими чудесами известна самая необычная русская святая

6 февраля православие отмечает День памяти святой блаженной Ксении Петербургской
Фреска с иконой Ксении Петербургской в Куремае (Эстония) (Фото: istockphoto/Ojimorena)

Фреска с иконой Ксении Петербургской в Куремае (Эстония) (Фото: istockphoto/Ojimorena)

Русская православная церковь (РПЦ) 6 февраля отмечает День памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Вся её жизнь была наполнена милосердием и смирением, а сама она стала символом жертвенности и любви к ближнему.
Святая блаженная Ксения Петербургская — одна из самых необычных святых в истории православия. Она известна своим подвигом юродства. Отказавшись от мирских благ, хотя и родилась в дворянской семье, Ксения приняла образ безумной ради служения Богу. Её молитвы и предсказания до сих пор помогают православным верующим по всему миру, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Плеханова, эксперт по религии Наталия Фоминых.

«В православии Ксения Петербургская особенно почитаема для счастья и успеха семейной жизни, а также для зачатия и рождении ребенка», — сообщила специалист.

Дворянская дочь вышла замуж за придворного певчего по имени Андрей, как и все девушки её круга того времени, посвятила себя дому и семье. Их брак был счастливым, но недолгим — через три года супруг внезапно умер, не успев причаститься. Вот с этого момента жизнь будущей святой и переменилась коренным образом.

Храм Ксении Петербургской в Донецке (Фото: istockphoto/JeKh)

Ксения раздала все деньги имущество бедным и нуждающимся, надела кафтан умершего мужа и отправилась бродить по улицам ещё продолжающего строиться Петербурга, называя себя именем супруга — Андрей. Она решила таким образом вымолить у Бога прощение за то, что муж отошёл без покаяния, и стремилась как бы искупить прегрешения Андрея вместо него.

«Со стороны она выглядела сумасшедшей. Одетая в штаны и кафтан своего покойного мужа, молодая вдова уверяла, что Андрей Федорович жив, а его жена — Ксения — умерла», — говорит Наталья Фоминых.

Многие считали ее безумной, но на самом деле святая блаженная Ксения Петербургская совершала великий духовный подвиг. По улицам города она скиталась босоногая, в потрепанном мужском камзоле своего покойного супруга. Иногда молодая вдова терпела насмешки, холод и голод, но никогда не жаловалась и не отвечала злом на зло. Вместо этого Ксения помогала людям: утешала скорбящих, молилась за больных и, по преданиям, предсказывала будущее.

Потом люди стали замечать, что её предсказания часто сбываются, а встреча или разговор с Ксенией словно приносит им удачу, успокоение и радость. Более того, собеседник, расставшись с Ксенией, как будто становился лучше сам для себя, начинал чувствовать себя по-другому, как-то светлее и чище.

Блаженная Ксения не только молилась и просила у Бога за людей. Она делилась всем немногим, часто — последним из того, что у неё было. Отдав свои ботинки нищему, женщина бродила по городу босиком. Милостыню, которую ей подавали, она тут же раздавала тем, кто, по её мнению, нуждается ещё больше. Согласно легенде, ночью она тайно носила камни и кирпичи для строительства церкви на Смоленском кладбище.

Иногда молодая вдова терпела насмешки, холод и голод, но никогда не жаловалась и не отвечала злом на зло. Вместо этого Ксения помогала людям: утешала скорбящих, молилась за больных и, по преданиям, предсказывала будущее.

«Истории о Ксении передавались из уст в уста. Люди верили, что счастье — повстречать на своем пути Ксению Петербургскую, а еще большее счастье, если она подаст какую-нибудь милостыню: монетку, вещь или кусочек хлеба, и скажет какое-нибудь предсказание», — продолжает историк и эксперт по религии.

Считалось, что молитвы Блаженной Ксении творят настоящие чудеса — люди исцелялись от болезней, находили потерянные вещи и обретали душевный покой. Её подвиг юродства, любовь к Богу и людям, смирение, благочестие и молитвенность вдохновляли тех, кто её встречал или хотя бы слышал о ней.

Часовня Ксении Петербургской в Санкт-Петербурге (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Подвиг Ксении Петербургской не закончился с ее смертью. Ее могила на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге стала местом паломничества для тысяч православных верующих. Люди приходят сюда и сегодня, чтобы помолиться и попросить помощи у святой. Многие рассказывают о чудесах, которые происходят после молитвы у часовни святой Ксении блаженной.

«Традиционно в этот день необходимо посетить храм и попросить Ксению Петербургскую о заступничестве и благословении. Также в этот день следует совершать добрые поступки: давать милостыню, посещать и помогать больным и нуждающимся — как деньгами, так и добрым советом. Важно проявлять великодушие, следуя примеру самой Ксении Петербургской», — обратила внимание Наталия Фоминых.

В 1988 году, во время празднования 1000-летия Крещения Руси, Русская православная церковь канонизировала Ксению Петербургскую в лике блаженных.

Канонизация Ксении Петербургской стала важным событием для православных верующих и признанием ее великого духовного подвига, милосердия и чудес, которые происходили как при ее жизни, так и после смерти.

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День Григория-весноуказателя 7 февраля: почему нельзя идти домой с пустыми руками и как избежать неприятностей, народные приметы
06 февраля 2025, 17:52

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

7 февраля православные верующие отмечают память святителя Григория Богослова, а в народном календаре этот день называют Григорий-весноуказатель. В этот день существует множество примет и запретов, связанных с тем, что можно и нельзя делать. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

7 февраля в Русской Православной Церкви почитают 18 известных святых, а также икону Божией Матери «Утоли моя печали».

Особое внимание уделяется святителю Григорию Богослову, одному из величайших богословов IV века, так называемым «Великим Каппадокийцам». Он был другом и сподвижником святителя Василия Великого и глубоко почитаем в христианском мире.

В народном календаре 7 февраля называют Григорьевым днём, а в народе его называют Григорий-весноуказатель. Этот день связан с предыдущим — Ксенией или Аксиньей-полузимницей. В народе говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил».

Святитель Григорий Богослов (фото: patriarchia.ru)

Что можно делать в этот день


7 февраля хорошо делать добрые дела, проявлять благодарность к людям за оказанную помощь и поддержку. Все поступки должны быть искренними, а не ради приметы, которая обещает удачу. При этом не стоит хвастаться своими действиями — в народе говорят: «Бог и так видит все добрые дела».

Кроме того, день считается благоприятным для одиноких людей, так как есть шанс встретить свою вторую половину.

Ксения Петербургская: Какими чудесами известна самая необычная русская святая
Ксения Петербургская: Какими чудесами известна самая необычная русская святая

Считалось, что всё, что сказано в Григорьев день, сбудется, поэтому следует быть осторожным с высказываниями и избегать опрометчивых фраз. Лучше молчать или говорить как можно меньше.

Григорьев день удачен для решения финансовых вопросов и торговли. Чтобы торговля была успешной, а долги вернулись, люди прятали в кармане кусочек сахара. В старину верили, что это привлекает деньги.

Также считается хорошей приметой случайно разлить молоко — это предвещает радостные новости.

Что нельзя делать 7 февраля


В Григорьев день не стоит хвалиться своими добрыми поступками, так как, согласно приметам, это может привести к неприятностям не только для вас, но и для ваших близких.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти, так как считается, что это может вызвать проблемы, которые будет трудно решить.

Не следует плевать себе под ноги, так как это может привести к неудачам в пути.

Рассыпать соль в Григорьев день тоже не стоит — это может привести к ссорам с близкими.

Фото: istockphoto / igoriss

Невезучей приметой считается возвращение домой с пустыми руками, так как это предвещает финансовые трудности в семье. Лучше взять с собой какой-нибудь предмет или хлеб.

Нельзя прощаться на пороге или лестнице, так как это сулит проблемы в делах и может привести к неудачной поездке.

Приметы на 7 февраля


  • В Григорьев день наблюдали за погодой: первая половина дня предсказывает погоду первой половины следующей зимы, а вторая — второй половины;
  • если в Григорьев день выпал снег, то следующая зима будет поздней;
  • если начался сильный снегопад в этот день, осень наступит рано;
  • почерневший лес предвещает буран или оттепель;
  • звук капели в Григорьев день говорит о сильном морозе в феврале;
  • чириканье синицы предсказывает похолодание, а воробьи — оттепель.
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Иммунолог раскрыл, о каких страшных заболеваниях сигнализируют частые простуды
Иммунолог Жемчугов: частые болезни могут говорить о скрытой онкологии
06 февраля 2025, 17:37

Фото: istockphoto/fizkes

Иммунитет — это защита организма от генетически чужеродных веществ. И сейчас, в переходное погодное время, очень легко подхватить какую-либо инфекцию.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что частые болезни простудой могут сигнализировать о проблемах более масштабного характера.

«Нужно пойти к доктору, который назначит обследование, чтобы понять, кто подъедает иммунитет. Это может быть вещь, совершенно не относящаяся к носоглотке и к простуде: скрытый сахарный диабет, скрытая онкология, хроническая инфекция в желудке, гормональные расстройства. Выясните, а потом вместе с доктором компенсируете», — объяснил эксперт.

По мнению врача контрастный душ и вакцинация — прекрасная профилактика для поддержания иммунитета.

«Отличная зарядка для турбины кожи и для нервной системы», — сказал он.

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#болезни
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#терапевт
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Эксперт объяснил, как качественное сливочное масло отличить от подделки
Эксперт Бражко: нужно покупать масло среднего ценового сегмента
06 февраля 2025, 16:09

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.
Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» заявил, что подмена качественного масла грозит здоровью нации.

«Жулики научились на сегодняшний день делать жировые массы, с которыми даже в лабораториях порой не могут разобраться», — прокомментировал он.

При выборе масла, по словам эксперта, есть некоторые моменты, которые стоит учитывать.

«Ни в коем случае нельзя покупать товар, с которым вы ранее не были знакомы, то есть от так называемого нового неизвестного фасовщика. Еще нужно брать товары среднего ценового сегмента (не самой низкой и не самой высокой стоимости). Покупать продукцию не фасовщика, а непосредственно производителя и проверять данное юридическое лицо на сайте Роспотребнадзора, Россельхознадзора, на сайте налоговой службы и судов», — порекомендовал эксперт.

Он добавил, что не стоит забывать про «сарафанное радио» и прислушиваться к советам знакомых.

«Ну и интуитивные факторы. Наверное, нужно доверять своему ощущению, доверять своему вкусу и опыту», — заключил он.

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Умер бывший замглавы МИД РФ Владимир Титов
06 февраля 2025, 15:35

Владимир Титов (Фото: Правительство РФ)

Ушел из жизни бывший первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Российский дипломат скончался на 67-году жизни. Ранее он занимал пост статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. В МИД Титов курировал административные вопросы и отношения с европейскими странами.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, у Титова был достаточно жёсткий характер. В МИД его уважали, а иногда даже побаивались. Дипломат был незаурядным человеком, всегда умел принимать сложные решения и отстаивать их.

«Скажу прямо, для меня случившееся — большое личное горе. Царствие ему Небесное», — написал Карасин.

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Возлюбленная украинского экс-министра иностранных дел Кулебы открыла секс-шоп
06 февраля 2025, 15:05

Фото: iStock/Phubes Juwattana

Возлюбленная бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла собственный секс-шоп. Об этом она гордо сообщила в Instagram*.
«Секс – это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнеров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это – базовая необходимость», — написала Павелецкая в соцсети.

При этом всем возмущающимся она пожелала заняться сексом «наедине или с партнером», отметив, что это помогает.

Кулеба сообщил о разводе с супругой 2022 года. Еще во время брака он начал встречаться с Павелецкой. Пара до сих пор вместе.

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