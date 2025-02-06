Ксения Петербургская: Какими чудесами известна самая необычная русская святая

Фреска с иконой Ксении Петербургской в Куремае (Эстония) (Фото: istockphoto/Ojimorena)
Русская православная церковь (РПЦ) 6 февраля отмечает День памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Вся её жизнь была наполнена милосердием и смирением, а сама она стала символом жертвенности и любви к ближнему.
Святая блаженная Ксения Петербургская — одна из самых необычных святых в истории православия. Она известна своим подвигом юродства. Отказавшись от мирских благ, хотя и родилась в дворянской семье, Ксения приняла образ безумной ради служения Богу. Её молитвы и предсказания до сих пор помогают православным верующим по всему миру, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Плеханова, эксперт по религии Наталия Фоминых.
Храм Ксении Петербургской в Донецке (Фото: istockphoto/JeKh)
Ксения раздала все деньги имущество бедным и нуждающимся, надела кафтан умершего мужа и отправилась бродить по улицам ещё продолжающего строиться Петербурга, называя себя именем супруга — Андрей. Она решила таким образом вымолить у Бога прощение за то, что муж отошёл без покаяния, и стремилась как бы искупить прегрешения Андрея вместо него.
Многие считали ее безумной, но на самом деле святая блаженная Ксения Петербургская совершала великий духовный подвиг. По улицам города она скиталась босоногая, в потрепанном мужском камзоле своего покойного супруга. Иногда молодая вдова терпела насмешки, холод и голод, но никогда не жаловалась и не отвечала злом на зло. Вместо этого Ксения помогала людям: утешала скорбящих, молилась за больных и, по преданиям, предсказывала будущее.
Потом люди стали замечать, что её предсказания часто сбываются, а встреча или разговор с Ксенией словно приносит им удачу, успокоение и радость. Более того, собеседник, расставшись с Ксенией, как будто становился лучше сам для себя, начинал чувствовать себя по-другому, как-то светлее и чище.
Блаженная Ксения не только молилась и просила у Бога за людей. Она делилась всем немногим, часто — последним из того, что у неё было. Отдав свои ботинки нищему, женщина бродила по городу босиком. Милостыню, которую ей подавали, она тут же раздавала тем, кто, по её мнению, нуждается ещё больше. Согласно легенде, ночью она тайно носила камни и кирпичи для строительства церкви на Смоленском кладбище.
Иногда молодая вдова терпела насмешки, холод и голод, но никогда не жаловалась и не отвечала злом на зло. Вместо этого Ксения помогала людям: утешала скорбящих, молилась за больных и, по преданиям, предсказывала будущее.
Считалось, что молитвы Блаженной Ксении творят настоящие чудеса — люди исцелялись от болезней, находили потерянные вещи и обретали душевный покой. Её подвиг юродства, любовь к Богу и людям, смирение, благочестие и молитвенность вдохновляли тех, кто её встречал или хотя бы слышал о ней.
Часовня Ксении Петербургской в Санкт-Петербурге (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Подвиг Ксении Петербургской не закончился с ее смертью. Ее могила на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге стала местом паломничества для тысяч православных верующих. Люди приходят сюда и сегодня, чтобы помолиться и попросить помощи у святой. Многие рассказывают о чудесах, которые происходят после молитвы у часовни святой Ксении блаженной.
В 1988 году, во время празднования 1000-летия Крещения Руси, Русская православная церковь канонизировала Ксению Петербургскую в лике блаженных.
Канонизация Ксении Петербургской стала важным событием для православных верующих и признанием ее великого духовного подвига, милосердия и чудес, которые происходили как при ее жизни, так и после смерти.
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«В православии Ксения Петербургская особенно почитаема для счастья и успеха семейной жизни, а также для зачатия и рождении ребенка», — сообщила специалист.Дворянская дочь вышла замуж за придворного певчего по имени Андрей, как и все девушки её круга того времени, посвятила себя дому и семье. Их брак был счастливым, но недолгим — через три года супруг внезапно умер, не успев причаститься. Вот с этого момента жизнь будущей святой и переменилась коренным образом.
Храм Ксении Петербургской в Донецке (Фото: istockphoto/JeKh)
Ксения раздала все деньги имущество бедным и нуждающимся, надела кафтан умершего мужа и отправилась бродить по улицам ещё продолжающего строиться Петербурга, называя себя именем супруга — Андрей. Она решила таким образом вымолить у Бога прощение за то, что муж отошёл без покаяния, и стремилась как бы искупить прегрешения Андрея вместо него.
«Со стороны она выглядела сумасшедшей. Одетая в штаны и кафтан своего покойного мужа, молодая вдова уверяла, что Андрей Федорович жив, а его жена — Ксения — умерла», — говорит Наталья Фоминых.
Многие считали ее безумной, но на самом деле святая блаженная Ксения Петербургская совершала великий духовный подвиг. По улицам города она скиталась босоногая, в потрепанном мужском камзоле своего покойного супруга. Иногда молодая вдова терпела насмешки, холод и голод, но никогда не жаловалась и не отвечала злом на зло. Вместо этого Ксения помогала людям: утешала скорбящих, молилась за больных и, по преданиям, предсказывала будущее.
Потом люди стали замечать, что её предсказания часто сбываются, а встреча или разговор с Ксенией словно приносит им удачу, успокоение и радость. Более того, собеседник, расставшись с Ксенией, как будто становился лучше сам для себя, начинал чувствовать себя по-другому, как-то светлее и чище.
Блаженная Ксения не только молилась и просила у Бога за людей. Она делилась всем немногим, часто — последним из того, что у неё было. Отдав свои ботинки нищему, женщина бродила по городу босиком. Милостыню, которую ей подавали, она тут же раздавала тем, кто, по её мнению, нуждается ещё больше. Согласно легенде, ночью она тайно носила камни и кирпичи для строительства церкви на Смоленском кладбище.
Иногда молодая вдова терпела насмешки, холод и голод, но никогда не жаловалась и не отвечала злом на зло. Вместо этого Ксения помогала людям: утешала скорбящих, молилась за больных и, по преданиям, предсказывала будущее.
«Истории о Ксении передавались из уст в уста. Люди верили, что счастье — повстречать на своем пути Ксению Петербургскую, а еще большее счастье, если она подаст какую-нибудь милостыню: монетку, вещь или кусочек хлеба, и скажет какое-нибудь предсказание», — продолжает историк и эксперт по религии.
Считалось, что молитвы Блаженной Ксении творят настоящие чудеса — люди исцелялись от болезней, находили потерянные вещи и обретали душевный покой. Её подвиг юродства, любовь к Богу и людям, смирение, благочестие и молитвенность вдохновляли тех, кто её встречал или хотя бы слышал о ней.
Часовня Ксении Петербургской в Санкт-Петербурге (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Подвиг Ксении Петербургской не закончился с ее смертью. Ее могила на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге стала местом паломничества для тысяч православных верующих. Люди приходят сюда и сегодня, чтобы помолиться и попросить помощи у святой. Многие рассказывают о чудесах, которые происходят после молитвы у часовни святой Ксении блаженной.
«Традиционно в этот день необходимо посетить храм и попросить Ксению Петербургскую о заступничестве и благословении. Также в этот день следует совершать добрые поступки: давать милостыню, посещать и помогать больным и нуждающимся — как деньгами, так и добрым советом. Важно проявлять великодушие, следуя примеру самой Ксении Петербургской», — обратила внимание Наталия Фоминых.
В 1988 году, во время празднования 1000-летия Крещения Руси, Русская православная церковь канонизировала Ксению Петербургскую в лике блаженных.
Канонизация Ксении Петербургской стала важным событием для православных верующих и признанием ее великого духовного подвига, милосердия и чудес, которые происходили как при ее жизни, так и после смерти.
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Александр Бойцов