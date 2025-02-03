Настасьин день 4 февраля: почему нельзя ходить босиком и как уберечь дом от беды, народные приметы

Фото: iStock/Elena Shutova
В 2025 году 4 февраля отмечается народный праздник — Настасьин день. В этот день православные христиане чтят память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.
Фото: iStock/Elena Odareeva
Анастасия родилась в Риме в III веке в знатной семье. Воспитанная матерью-христианкой Фавстой, она с детства изучала Священное Писание под руководством святого Хрисогона. Отец выдал ее замуж за жестокого язычника Помплия, но Анастасия избегала близости, притворяясь больной.
Она тайно посещала христиан в тюрьмах, принося им еду и залечивая раны. Ее самоотверженность укрепляла их веру, и она получила дар исцеления. Помплий узнал о ее деятельности и запер в доме, угрожая смертью после кончины отца. Однако святой Хрисогон предсказал ее освобождение. Вскоре Помплий утонул при кораблекрушении.
Анастасия продолжила помогать христианам, несмотря на опасность. Император Диоклетиан, узнав о ее деятельности, предложил ей отречься от веры в обмен на жизнь. Она отказалась, и ее подвергли пыткам. Ее заточили в темницу на два месяца и затем попытались утопить, но она чудесным образом спаслась. В конечном счёте её предали огню в 304 году, но её душа вознеслась в небеса.
Похоронила Анастасию ее сестра по вере Аполлинария, значительно позже над могилой построили храм. Частицы мощей святой хранятся в Германии, Греции, Хорватии и Москве.
Фото: iStock/Евгений Харитонов
На Руси день памяти святой называли по-разному: Настасьин день, Анастасия Постница, Анастасия Узорешительница. В этот день было принято почитать память предков и старших членов семьи, особенно матерей.
В день Анастасии Постницы будущая мама должна была позавтракать кашей без добавления масла, чтобы уберечь себя от неприятностей. В этот день женщины в положении занимались вышиванием полотенец, которые должны были стать для них талисманами в процессе родов. Молодые девушки также осваивали искусство рукоделия. Вышивка с изображением сюжета и декоративные элементы также именовались узорами, что перекликалось с именем «Узорошительница».
1. Если на крышах домов висит множество сосулек, это сулит богатый урожай.
2. В случае снижения уровня воды в реке 4 февраля лето ожидается засушливое.
3. Если деревья покрылись инеем — станет теплее.
4. Метель разыгралась — весна будет дождливой, а лето — ясным.
5. Идёт сухой снег — летом будет мало дождей.
Святая Анастасия считается покровительницей тех, кто находится в местах лишения свободы. Поэтому 4 февраля женщины — жёны, матери, бабушки и сёстры — возносили молитвы святой о своих близких, которые оказались в местах заключения.
В Настасьин день рекомендуется собраться всем вместе и почтить память предков. Это делается для того, чтобы получить благословение от своих усопших родных.
Заняться уборкой. В этот день желательно избавиться от ненужных вещей.
Фото: iStock/Anna Reshetnikova
Передвигаться по дому без обуви. По поверью, это может привести к заключению одного из членов семьи.
Бить и убивать животных. По преданию, человек, который причиняет вред животным, будет мучиться от мигрени в течение всего года.
Организовывать громкие празднества и употреблять спиртные напитки. Предки говорили, что это может привлечь в жилище злых духов.
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История праздника
Фото: iStock/Elena Odareeva
Анастасия родилась в Риме в III веке в знатной семье. Воспитанная матерью-христианкой Фавстой, она с детства изучала Священное Писание под руководством святого Хрисогона. Отец выдал ее замуж за жестокого язычника Помплия, но Анастасия избегала близости, притворяясь больной.
Она тайно посещала христиан в тюрьмах, принося им еду и залечивая раны. Ее самоотверженность укрепляла их веру, и она получила дар исцеления. Помплий узнал о ее деятельности и запер в доме, угрожая смертью после кончины отца. Однако святой Хрисогон предсказал ее освобождение. Вскоре Помплий утонул при кораблекрушении.
Анастасия продолжила помогать христианам, несмотря на опасность. Император Диоклетиан, узнав о ее деятельности, предложил ей отречься от веры в обмен на жизнь. Она отказалась, и ее подвергли пыткам. Ее заточили в темницу на два месяца и затем попытались утопить, но она чудесным образом спаслась. В конечном счёте её предали огню в 304 году, но её душа вознеслась в небеса.
Похоронила Анастасию ее сестра по вере Аполлинария, значительно позже над могилой построили храм. Частицы мощей святой хранятся в Германии, Греции, Хорватии и Москве.
Традиции дня
Фото: iStock/Евгений Харитонов
На Руси день памяти святой называли по-разному: Настасьин день, Анастасия Постница, Анастасия Узорешительница. В этот день было принято почитать память предков и старших членов семьи, особенно матерей.
В день Анастасии Постницы будущая мама должна была позавтракать кашей без добавления масла, чтобы уберечь себя от неприятностей. В этот день женщины в положении занимались вышиванием полотенец, которые должны были стать для них талисманами в процессе родов. Молодые девушки также осваивали искусство рукоделия. Вышивка с изображением сюжета и декоративные элементы также именовались узорами, что перекликалось с именем «Узорошительница».
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Приметы
1. Если на крышах домов висит множество сосулек, это сулит богатый урожай.
2. В случае снижения уровня воды в реке 4 февраля лето ожидается засушливое.
3. Если деревья покрылись инеем — станет теплее.
4. Метель разыгралась — весна будет дождливой, а лето — ясным.
5. Идёт сухой снег — летом будет мало дождей.
Что можно делать на Настасьин день
Святая Анастасия считается покровительницей тех, кто находится в местах лишения свободы. Поэтому 4 февраля женщины — жёны, матери, бабушки и сёстры — возносили молитвы святой о своих близких, которые оказались в местах заключения.
В Настасьин день рекомендуется собраться всем вместе и почтить память предков. Это делается для того, чтобы получить благословение от своих усопших родных.
Заняться уборкой. В этот день желательно избавиться от ненужных вещей.
Что нельзя делать в этот день
Фото: iStock/Anna Reshetnikova
Передвигаться по дому без обуви. По поверью, это может привести к заключению одного из членов семьи.
Бить и убивать животных. По преданию, человек, который причиняет вред животным, будет мучиться от мигрени в течение всего года.
Организовывать громкие празднества и употреблять спиртные напитки. Предки говорили, что это может привлечь в жилище злых духов.
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Елена Генералова