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Настасьин день 4 февраля: почему нельзя ходить босиком и как уберечь дом от беды, народные приметы

Фото: iStock/Elena Shutova

Фото: iStock/Elena Shutova

В 2025 году 4 февраля отмечается народный праздник — Настасьин день. В этот день православные христиане чтят память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.

История праздника




Фото: iStock/Elena Odareeva

Анастасия родилась в Риме в III веке в знатной семье. Воспитанная матерью-христианкой Фавстой, она с детства изучала Священное Писание под руководством святого Хрисогона. Отец выдал ее замуж за жестокого язычника Помплия, но Анастасия избегала близости, притворяясь больной.

Она тайно посещала христиан в тюрьмах, принося им еду и залечивая раны. Ее самоотверженность укрепляла их веру, и она получила дар исцеления. Помплий узнал о ее деятельности и запер в доме, угрожая смертью после кончины отца. Однако святой Хрисогон предсказал ее освобождение. Вскоре Помплий утонул при кораблекрушении.

Анастасия продолжила помогать христианам, несмотря на опасность. Император Диоклетиан, узнав о ее деятельности, предложил ей отречься от веры в обмен на жизнь. Она отказалась, и ее подвергли пыткам. Ее заточили в темницу на два месяца и затем попытались утопить, но она чудесным образом спаслась. В конечном счёте её предали огню в 304 году, но её душа вознеслась в небеса.

Похоронила Анастасию ее сестра по вере Аполлинария, значительно позже над могилой построили храм. Частицы мощей святой хранятся в Германии, Греции, Хорватии и Москве.

Традиции дня


Фото: iStock/Евгений Харитонов

На Руси день памяти святой называли по-разному: Настасьин день, Анастасия Постница, Анастасия Узорешительница. В этот день было принято почитать память предков и старших членов семьи, особенно матерей.

В день Анастасии Постницы будущая мама должна была позавтракать кашей без добавления масла, чтобы уберечь себя от неприятностей. В этот день женщины в положении занимались вышиванием полотенец, которые должны были стать для них талисманами в процессе родов. Молодые девушки также осваивали искусство рукоделия. Вышивка с изображением сюжета и декоративные элементы также именовались узорами, что перекликалось с именем «Узорошительница».

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Приметы


1. Если на крышах домов висит множество сосулек, это сулит богатый урожай.

2. В случае снижения уровня воды в реке 4 февраля лето ожидается засушливое.

3. Если деревья покрылись инеем — станет теплее.

4. Метель разыгралась — весна будет дождливой, а лето — ясным.

5. Идёт сухой снег — летом будет мало дождей.

Что можно делать на Настасьин день


Святая Анастасия считается покровительницей тех, кто находится в местах лишения свободы. Поэтому 4 февраля женщины — жёны, матери, бабушки и сёстры — возносили молитвы святой о своих близких, которые оказались в местах заключения.

В Настасьин день рекомендуется собраться всем вместе и почтить память предков. Это делается для того, чтобы получить благословение от своих усопших родных.

Заняться уборкой. В этот день желательно избавиться от ненужных вещей.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Передвигаться по дому без обуви. По поверью, это может привести к заключению одного из членов семьи.

Бить и убивать животных. По преданию, человек, который причиняет вред животным, будет мучиться от мигрени в течение всего года.

Организовывать громкие празднества и употреблять спиртные напитки. Предки говорили, что это может привлечь в жилище злых духов.

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В Подмосковье запустили онлайн-сервис по проверке границ приаэродромных зон
03 февраля 2025, 10:14

Фото: istockphoto.com/Dushlik

Узнать, попадает ли земельный участок в Московской области в приаэродромную зону, теперь можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, сообщает перс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Новый сервис мгновенно проверит кадастровый номер, и если участок попадает в зону аэродромов, то система автоматически подготовит об этом справку. В справке будут указаны все пересечения, ограничения и правила использования земель», — объяснила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что выписка с информацией об участке, которую получит заявитель, будет заверена цифровой подписью профильного ведомства.

Ссылка на новую услугу «Пересечение зон аэродромов» размещена на главной странице областного госпортала.

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Загруженность подмосковных дорог утром 3 февраля составила три балла
03 февраля 2025, 10:00

Фото: istockphoto.com/Dushlik

На три балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 3 февраля, при этом на одной федеральной трассе и тринадцати шоссе отмечаются пробки при движении по направлению к столице, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы фиксируются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали более 867 тысяч машин, что на один процент меньше, чем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Школьников Подмосковья приглашают на олимпиаду по экологии
03 февраля 2025, 09:42

Фото: istockphoto.com/Khanchit Khirisutchalual

Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии будет проходить с 4 февраля по 3 марта, принять в ней участие могут ученики с первого по одиннадцатый классы из всех регионов страны, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».
«Целью проведения олимпиады является формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к использованию природных ресурсов», — отмечается в сообщении.
Онлайн-олимпиада будет проходить на образовательной платформе УЧИ.ру. Участие в мероприятии бесплатное. Олимпиада состоит из игровых заданий и развивает образное и критическое мышление. Отмечается, что от участников не требуются знания сверх школьной программы.

Олимпиада организована при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробная информация об участии и заданиях размещена по ссылке.

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#экология
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В Московской области подвели итоги работы инспекторов за период с 27 по 31 января
03 февраля 2025, 09:31

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области инспекторы Министерства по благоустройству и государственному жилищному надзору контролируют состояние дворовых, общественных и придомовых территорий, а также вместе с управляющими компаниями ремонтируют асфальтовое покрытие, детские игровые площадки и общественные зоны в жилых домах.
В период с 27 по 31 января проводились работы по благоустройству в следующих городских округах:

  • в Красногорске на улице Королёва были проведены работы по утеплению тамбура в доме № 2;
  • в Наро-Фоминске установили новые урны на улице Маршала Жукова и на улице Шибанкова;
  • на территории Егорьевска в шестом микрорайоне устранили засоры канализации и подтопление подвальных помещений № 2;
  • в Одинцовском городском округе в посёлке Большие Вязёмы отремонтировали ограждающие конструкции детской площадки на улице Институт.
Кроме того, во Власихе на Солнечной улице рядом с домом № 4 установили скамейки и информационный стенд.

В Подольске на улицах Кирова и Юбилейной эвакуировали пять автомобилей, которые стояли в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

В Чехове провели герметизацию межпанельных швов в домах № 11 на улице Мира и № 2 на Весенней улице.

В Пушкинском районе отремонтировали балконы дома № 1 на улице Марата в микрорайоне Заветы Ильича.

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Нашествие саранчи ожидается в регионах РФ из-за аномально теплой зимы
«Известия»: 21 региону РФ угрожает нашествие саранчи из-за аномально теплой зимы
03 февраля 2025, 08:57

Фото: iStock/wrangel

Из-за аномально теплой зимы в 21 регионе России в 2025 году ожидается нашествие саранчи. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Россельхозцентра.
Уточняется, что с саранчой готовятся бороться в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях, отмечается в документе. Также нашествие саранчи ожидается в Чечне, Калмыкии, Татарстане, Дагестане, Ингушетии, Башкирии, Якутии, Чувашии и Хакасии, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

При этом отмечается, что в прошлом году в зоне риска нашествия саранчи было 14 регионов. Таким образом, в текущем году обработать от вредителей придется на 100 тыс. га больше, чем в прошлом.

Особое внимание будет уделено регионам, которые находятся рядом с Казахстаном. Для этого будут созданы спецотряды и закуплены наземные опрыскиватели.

«"Россельхозцентр" проводит фитосанитарный мониторинг саранчовых и других вредных организмов на территории РФ. Для защиты урожая применяется комплекс мер, включающий агротехнические, биологические, химические и другие методы защиты, — пояснил «Известиям» директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько.

По его словам, АПК больше всего страдает от прожорливых вредителей, так как они могут поражать широкий спектр растений и культур, нанося ущерб экономике за счет снижения урожайности и качества продукции.

Кроме того, некоторые регионы России могут пострадать от лугового мотылька и мышевидных грызунов. Однако в Минсельхозе отметили, что уже готовы к ликвидации ЧС с вредителями.

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«Самый счастливый день – когда дедушка ушел с поста»: Юмашева о Наине Ельциной и ее тяготах в браке с политиком
Мария Юмашева поделилась правдой о семейных тяготах своей бабушки Наине Ельциной
03 февраля 2025, 06:32

Наина Ельцина (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Жизнь Наины Ельциной могла бы сложиться совсем иначе. В молодости она мечтала о спокойном семейном счастье рядом с любимым человеком, но судьба распорядилась иначе — ее супруг стал первым президентом России, и ей пришлось разделить с ним непростые годы власти. О личной стороне жизни бабушки рассказала ее внучка Мария Юмашева, слова которой передает «СтарХит».
Мария подчеркнула, что Наина Иосифовна никогда не стремилась к публичности и не вмешивалась в политические дела мужа. Она вышла замуж за талантливого строителя, который со временем сделал головокружительную карьеру и оказался в самом центре мировой истории.

«Родились две дочки, Борис Николаевич делал карьеру. Но в какой-то момент с ее любимым человеком случилась, наверное, самая беспокойная жизнь, которую только может предоставить судьба. История вынесла его на вершину власти, и бабушка каждый день была с ним», — делилась внучка.
По словам Юмашевой, самым счастливым днем для ее бабушки стало 31 декабря 1999 года — день, когда Борис Николаевич объявил о своей отставке. В этот момент огромный груз ответственности, который десятилетие давил на их семью, наконец-то исчез. Наина Иосифовна плакала от облегчения, а Ельцин, по словам внучки, буквально помолодел после ухода с поста.

«Сняла пальто, а под ним — ничего?!»: Номинация на «Грэмми» рэпера Канье забылась на фоне «провокации» его жены Бьянки Цензори
«Сняла пальто, а под ним — ничего?!»: Номинация на «Грэмми» рэпера Канье забылась на фоне «провокации» его жены Бьянки Цензори
Всю политическую карьеру мужа Наина Иосифовна оставалась его тихой опорой. Она не давала советов, не участвовала в принятии решений, но всегда была рядом. Именно она принимала на себя его страхи, тревоги и болезни. Эти годы забрали у нее многое, но она прошла через них с достоинством, не предавая своих ценностей и мечты о простой семейной жизни.

«По кадрам исторической хроники можно увидеть, как тяжело дались ему эти десять лет, как он тратил свои силы и здоровье. Все эти годы бабушка была рядом с ним, все переживания дедушки, все его болезни брала на себя», — объясняла Мария Юмашева.
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#борис ельцин
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Вильфанд: стоит ожидать, что 2025 год войдет в пятерку самых жарких в истории
03 февраля 2025, 05:34

Фото: iStock/lamyai

2025 год, вероятно, войдет в тройку или пятерку самых жарких в истории, но рекордов побить не должен — такие предварительные прогнозы дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Однако, по его словам, делать окончательные выводы пока рано: расчеты уточнятся в середине года.

«Один прогноз был, что даже он (2025 год) на втором месте (по уровню жары) будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас», — предостерег Вильфанд.
Ранее Вильфанд напомнил, что на климат значительное влияние оказывает природное явление Ла-Нинья, которое связано с охлаждением вод в экваториальной части Тихого океана. Этот процесс временно снижает глобальные температуры, но, по прогнозам, уже в апреле сменится нейтральной фазой.

Последствия другой климатической аномалии, Эль-Ниньо, который длился с мая 2023-го по апрель 2024-го, все еще ощущаются. Именно благодаря ему 2024 год стал самым жарким в истории, превзойдя рекорд 2023-го.

Разница между Ла-Нинья и Эль-Ниньо заключается в том, что в первом случае тепло уходит в океан, а во втором — поднимается в атмосферу, вызывая резкий рост температур.

Ранее сообщалось, что синоптик раскрыл, чем вызвана столь теплая зима в России.

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#рекорд
#климат
#прогноз
#роман вильфанд
#тепло
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Россиянам напомнили о единственной шестидневной неделе 2025 года
Россиян один раз ждет работа шесть дней в неделю с 27 октября по 1 ноября
03 февраля 2025, 03:25

Фото: iStock/fizkes

В 2025 году россияне столкнутся лишь с одной шестидневной рабочей неделей — с 27 октября по 1 ноября. Об этом сообщила директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в интервью РИА Новости.
Причина — перенос выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, что позволит создать трехдневные праздничные выходные в честь Дня народного единства (2–4 ноября).

«В 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», — добавила директор.
День народного единства, отмечаемый 4 ноября, является государственным праздником с 29 декабря 2004 года. Этот праздник связан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и завершением Смутного времени. Его цель — сохранить память о ключевых событиях той эпохи и напомнить о роли сплоченности общества в преодолении кризисов.

Ранее сообщалось, что в МВД высказались о введении поощрений за сообщения о нелегальных мигрантах.

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#работа
#закон
#день народного единства
#4 ноября
#выходные
#рабочий
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Фишинговый сайт, имитирующий Ozon, заблокирован хостинг-провайдером
02 февраля 2025, 21:54

Фото: iStock/PUGUN SJ

Хостинг-провайдер оперативно заблокировал фишинговый сайт, имитирующий маркетплейс Ozon. Об этом пресс-служба компании сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России писал, что мошенники использовали фишинговые атаки от имени популярного интернет-магазина.

Так, пользователям предложили получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения. Однако для этого необходимо было связаться с якобы личным менеджером через мессенджер WhatsApp.

Если же пользователь поверит, то его конфиденциальные данные будут похищены.

К счастью, хостинг-провайдеру удалось оперативно заблокировать этот фишинговый сайт.

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