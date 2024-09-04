В Питере мигранты хотели украсть покалеченную девушку

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Покалеченную девушку хотели украсть трое уроженцев Кыргызстана, информирует «Фонтанка». По информации журналистов, ночью полицейским сообщили, что около жилого дома Московского района лежит девушка в возрасте 21 года, у которой тяжелые травмы.
Звонивший заявлял, что ее выкинули из окна на верхнем этаже. Стражи порядка приехали по адресу, обнаружив, что мигранты засунули пострадавшую в машину. Мужчин задержали.
Медики диагностировали у потерпевшей травмы груди, головы, живота и сломанное бедро. Сейчас она в реанимации.
Ранее сообщалось, что шестеро человек хотели похитить предпринимателя в Подмосковье. Злоумышленников задержали.
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Медики диагностировали у потерпевшей травмы груди, головы, живота и сломанное бедро. Сейчас она в реанимации.
Ранее сообщалось, что шестеро человек хотели похитить предпринимателя в Подмосковье. Злоумышленников задержали.
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Никита Кротов