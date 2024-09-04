В Питере мигранты хотели украсть покалеченную девушку

На Пхукете 3 сентября было найдено тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Его обнаружили местные жители в канаве неподалеку от статуи Наги — змееподобного мифического существа, почитаемого в индуизме и буддизме. Об этом информирует Telegram-канал Baza.