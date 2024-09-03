В этом году выросло число тяжких преступлений, совершённых мигрантами

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В текущем году количество тяжких преступлений в России, совершённых мигрантами, выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом. Нелегалы стали нарушать закон в три раза чаще.
Об этом на совещании в Следственном комитете, посвящённом резонансным преступлениям, совершённым мигрантами, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, всего в текущем году иностранные граждане совершили в России 23 847 криминальных деяний. Число тяжких преступлений, совершённых приезжими, увеличилось с 4 390 до 4 930, то есть на 12%.
Председатель Следственного комитета РФ также обозначил тенденцию, согласно которой мигранты всё чаще демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам спецоперации и сотрудникам правоохранительных органов. Бастрыкин подчеркнул, что такие явления зачастую происходят при попустительстве должностных лиц в сфере миграции.
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