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Группа мигрантов-подростков закидала камнями девочку и мальчика у храма в Москве

31 августа 2024, 08:27
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту нападения несовершеннолетних мигрантов на детей в одном из столичных храмов. Об этом информирует ТАСС.
В соцсетях появилась информация, что подростки-мигранты напали на двух детей на территории при храме в Москве, закидав их камнями. Согласно информации источника, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на контроль. Иные подробности в настоящее время не приводятся.



Ранее сообщалось, что в Мытищах группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения избила подростков, сняв всё на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Появилось видео, как снаряд РСЗО ВСУ попал в гражданский автомобиль в Белгороде
31 августа 2024, 08:04

Фото: iStock/vicnt

ВСУ атаковали Белгородскую область, намеренно нацелившись на загруженную трассу, которая находится вдали от военных объектов. Эту ситуацию зафиксировал телеграм-канал «Два майора».
Удар украинской группировки по машине с мирными жителями региона попал в кадр видеорегистратора автомобиля, который двигался вблизи поселка Дубовое. Вскоре послышался сильный взрыв, машина оказалась полностью охвачена огнем.

ВСУ выпустили снаряд из реактивной системы залпового огня Vampire.

По последним данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, число пострадавших в результате атаки ВСУ возросло до 45 человек.

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Обвиняемый по делу о смерти Мэттью Перри врач частично признал вину
ABC: врач Мэттью Перри частично признал вину в поставках ему наркотиков
31 августа 2024, 07:46

Фото: iStock/sakhorn38

Один из медиков, который обвиняется по делу смерти американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри — Марк Чавес — частично признал себя виновным. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на адвоката актера Биннингера.
Отмечается, что врач согласился признать себя виновным в распространении кетамина, за что ему грозит до десяти лет тюремного заключения. В рамках сделки со следствием Чавес согласился отказаться и от своей медицинской лицензии.

Согласно информации следствия, по делу о смерти звезды сериала «Друзья» фигурантами проходят пять человек. В число обвиняемых вошли помощник Перри и два врача.

Напомним, американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет 28 октября 2023 года. Тело мужчины было обнаружено спасателями, которых вызвал личный помощник актера.

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Стало известно о российском гражданстве фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
РИА Новости: фигурант дела «Крокуса» Хамидов имеет российское гражданство
31 августа 2024, 05:31

Фото: istock/Pavel Starikov

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейн Хамидов покинул Таджикистан и перебрался Россию с родителями 12 лет назад, он имеет российское гражданство. Об этом рассказал его дядя, брат отца, передает РИА Новости.
Мужчина также рассказал, что с тех пор не встречал племянника, в связи с чем не может ничего сказать.

Ранее стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте снабжали исполнителей оружием. Они были задержаны на территории Дагестана 31 марта.

До этого стало известно, что депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.

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#мигранты
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Командир «Ахмата» раскрыл число погибших солдат ВСУ в Курской области
31 августа 2024, 05:02

Фото: iStock/Olena_Z

Около семи тысяч бойцов Вооруженных силы Украины (ВСУ) погибли в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

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Алаудинов рассказал о спасении командиром 18 бойцов в Судже

Командир «Ахмата» сообщил о поражении батальона ВСУ на курском направлении
#минобороны рф
#апти алаудинов
#всу
#курская область
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Алаудинов рассказал о спасении командиром 18 бойцов в Судже
Алаудинов: командир взвода «Ахмат» спас 18 бойцов в Судже и погиб в бою с ВСУ
31 августа 2024, 04:51

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе под Курском во время атаки на регион ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Буквально неделю где-то назад или больше, если вы помните, через "Аида" мы выводили из Суджи ребят, среди которых было вроде 18 срочников», – рассказал он.

По словам Алаудинова, бойцы имели командира взвода, который являлся срочником. Военный вывел сослуживцев с пограничных постов, непосредственно с позиций, и направил в Суджу. Вскоре командир взвода погиб в столкновении с ВСУ.

Ранее стало известно о поражении батальона ВСУ на курском направлении.

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#апти алаудинов
#всу
#вс рф
#курское направление
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ВМС Британии сообщили об атаке на судно к востоку от йеменского Адена
31 августа 2024, 01:58

Фото: istockphoto/Dikuch

Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что получило информацию об атаке на судно к востоку от йеменского порта Аден. По данным ведомства, нападение произошло в 240 километрах от берега.
«Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об инциденте в 130 морских милях к востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование», — указано в сообщении.
Корабли, проходящие в том районе, просят быть осторожными и сообщать в компетентные органы о «любой подозрительной активности».

Ранее хуситы, под контролем которых находится большая часть побережья Красного моря в Йемене, высказались в поддержку Палестины и о намерении бить по любым кораблям, связанным с Израилем. Вместе с тем «Ансар Алла» отметили, что не будут трогать суда других государств и не станут мешать свободе судоходства в регионе.

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#сша
#судно
#авиация
#человек
#расследование
#йемен
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Командир «Ахмата» сообщил о поражении батальона ВСУ на курском направлении
Генерал-майор Алаудинов: на курсом направлении разгромлен батальном ВСУ
31 августа 2024, 01:53

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российские военные уничтожили батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Противник всеми усилиями пытался у нас сегодня продавить тот участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», – написал он.

Алаудинов добавил, что его подразделения за день ликвидировали несколько бронированных боевых машин. Он также отметил, что «зря губят украинцев», которые «воюют-то до последнего» и они несут большие потери, в то время как ситуация на линии боевого соприкосновения не изменяется.

Ранее стало известно о воюющей на стороне Украине американской ЧВК.

В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

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Стало известно, что будет с Украиной за атаку на Курскую область
#курская область
#всу
#украина
#апти алаудинов
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Названа причина остановки Армянской АЭС
В Армении сообщили, что причиной остановки АЭС является удар молнии
31 августа 2024, 01:38

Фото: iStock/Wlad74

К остановке Армянской атомной электростанции (АЭС) привел удар молнии, сообщается в пресс-службе министерства территориального управления, информирует РИА Новости.
По данным ведомства, сотрудники станции в настоящее время работают над ее перезапуском.

Армянскую (АЭС) отключили от энергосистемы страны в ночь на 31 августа в связи с аварией в системе.

Азербайджан призывал к остановке деятельности армянской АЭС в Мецаморе в 2012 году, когда постоянный представитель республики при ООН Агшин Мехдиев подал соответствующий запрос в Совбез организации, сославшись на то, что срок эксплуатации станции истек, а ее деятельность становится угрозой безопасности всего региона.

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#молния
#азербайджан
#оон
#совбез
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На западе Германии женщина порезала ножом пять пассажиров автобуса
31 августа 2024, 01:16

Фото: iStock/Michael Nesterov

На западе Германии прошлым вечером, 30 августа, женщина с ножом напала на пассажиров автобуса, ранены пять человек. Об этом сообщает полиция района Зиген-Виттгенштайн, особенно отметив, что населению нельзя называть случившееся терактом. По данным Bild, три жертвы находятся в критическом состоянии.
«Вечером в пятницу около 19.40 женщина ранила ножом пятерых человек в автобусе в Зиген-Айзерфельде», — указано в сообщении полиции.
По информации издания, нападавшей 32 года, она немка, возможно, имеет психическое заболевание и находилась в наркотическом опьянении.

По данным полиции, автобус направлялся в Зиген на городской фестиваль. Во время нападения женщины в автобусе находились не менее 40 пассажиров.

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