Группа мигрантов-подростков закидала камнями девочку и мальчика у храма в Москве

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту нападения несовершеннолетних мигрантов на детей в одном из столичных храмов. Об этом информирует ТАСС.
В соцсетях появилась информация, что подростки-мигранты напали на двух детей на территории при храме в Москве, закидав их камнями. Согласно информации источника, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на контроль. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Мытищах группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения избила подростков, сняв всё на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на контроль. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Мытищах группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения избила подростков, сняв всё на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова