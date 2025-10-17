Macan поднял цены на корпоративы на 70%, чтобы успеть заработать перед армией
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) устроил настоящую «распродажу курильщика» на свои закрытые выступления — теперь он готов читать рэп где угодно и когда угодно, но дороже и короче. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артист официально приостановил концертную деятельность, однако на частные корпоративы всё ещё выезжает. Правда, с поправками: вместо привычных 45 минут — всего 25, а гонорар вырос почти вдвое — с 7 до 12–15 миллионов рублей.
Причиной является то, что Macan готовится к службе в армии. Поскольку времени до призыва остаётся немного, команда артиста решила заработать, принимая максимум заказов на частные вечеринки и корпоративы. Ближайшие месяцы полностью забиты.
