Macan поднял цены на корпоративы на 70%, чтобы успеть заработать перед армией

17 октября 2025, 13:24

Фото: iStock/cookelma

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) устроил настоящую «распродажу курильщика» на свои закрытые выступления — теперь он готов читать рэп где угодно и когда угодно, но дороже и короче. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.