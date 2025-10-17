В Москве сожитель украл больного кота у сотрудницы котокафе и исчез

17 октября 2025, 13:03

Фото: iStock/Olga Gubskaya

В Москве уже неделю ищут больного кота по кличке Кайс, которого похитил сожитель сотрудницы котокафе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Как рассказал совладелец столичного котокафе «Котики и люди», кот Кайс жил в заведении около полугода. Ранее он был бездомным, но за время жизни в кафе заболел ФИП — смертельной для кошек инфекцией. Животное лечили три месяца, после чего в марте его приютила дома сотрудница Маргарита.





«Мы были счастливы за кота, и думали, что его ждет прекрасная семейная жизнь в любви и спокойствие. Мы ошиблись. Кот пал жертвой сложнейших семейных отношений и разборок», — рассказал совладелец.