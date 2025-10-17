В Москве сожитель украл больного кота у сотрудницы котокафе и исчез
В Москве уже неделю ищут больного кота по кличке Кайс, которого похитил сожитель сотрудницы котокафе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как рассказал совладелец столичного котокафе «Котики и люди», кот Кайс жил в заведении около полугода. Ранее он был бездомным, но за время жизни в кафе заболел ФИП — смертельной для кошек инфекцией. Животное лечили три месяца, после чего в марте его приютила дома сотрудница Маргарита.
«Мы были счастливы за кота, и думали, что его ждет прекрасная семейная жизнь в любви и спокойствие. Мы ошиблись. Кот пал жертвой сложнейших семейных отношений и разборок», — рассказал совладелец.
По его словам, Маргарита и её сожитель Лев поссорились. Мужчина якобы решил использовать кота, чтобы манипулировать девушкой и заставить её общаться с ним. 11 октября он похитил животное и увёз в неизвестном направлении.
Сначала Лев оставил Кайса в пункте выдачи заказов, где кот «несколько часов громко кричал, пугая сотрудников». Позже мужчина забрал питомца — и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Маргарита обратилась в полицию. Там Лев заявил, что кот сбежал сам. Однако владельцы котокафе опасаются, что животное может снова заболеть — из-за стресса и отсутствия лечения ФИП может обостриться и привести к смерти.
По словам свидетелей, в последние дни мужчина подкарауливал Маргариту у работы и напал на неё. После этого девушка подала ещё одно заявление в полицию, однако реакции правоохранительных органов пока нет.