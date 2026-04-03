Рост зарплат в России резко замедлился

03 апреля 2026, 09:15

Число случаев повышения зарплат в РФ упало на треть за квартал

В России резко сократилось количество увеличения оплаты труда. Только 10% граждан сообщили о прибавке к доходу в первом квартале, что на треть меньше аналогичного периода прошлого года.





Одновременно с ростом зарплаты новую должность получили 3% опрошенных. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Среди тех, чей доход вырос, большинство отметили прибавку в 10%. Каждому пятому увеличили оплату на 20%, а 7% респондентов получили рост от 30 до 50%.



Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова связала эту тенденцию с охлаждением экономики и ростом фискальной нагрузки. Эти факторы заставляют компании тщательнее контролировать расходы и сокращать потребность в новых кадрах, уменьшая причины для повышения окладов.





«В ряде отраслей экономики наблюдается спад. У многих экспортеров в начале года сильно просели финансовые результаты из-за падения цен на сырье, так что им было не до роста зарплат», — пояснила она.