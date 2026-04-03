Поиски Усольцевых невозможно возобновить по двум причинам
Поискам семьи Усольцевых в Красноярском крае мешают неблагоприятные погодные условия и особенности местности. Об этом сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям в беседе с РИА Новости.
По сведениям организации, ключевая проблема возникла из‑за резкого изменения погоды: когда Усольцевы отправлялись в поход, снега на маршруте еще не было. Однако к моменту начала поисково‑спасательных работ с участием добровольцев и специалистов МЧС выпали осадки, которые скрыли возможные следы пропавших. Это существенно осложняет работу, заявили в центре.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время туристического похода по маршруту в направлении горы Буратинка. 2 октября МВД по Красноярскому краю подтвердило информацию и отправило ориентировки на двух взрослых и пятилетнюю девочку.
