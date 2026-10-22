Россиянам объяснили, почему могут приостановить выплату пенсии

22 октября 2026, 16:13

Выплаты пенсии могут заморозить из-за долгов или ошибок в данных

Фото: istockphoto / mars58

Пенсионеры могут временно остаться без выплат из-за ошибок в сведениях, долгов или несоблюдения требований для получения пенсии. Об основных причинах приостановки выплат и способах решить проблему рассказало URA.RU со ссылкой на экспертов.