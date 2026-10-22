Россиянам объяснили, почему могут приостановить выплату пенсии
Пенсионеры могут временно остаться без выплат из-за ошибок в сведениях, долгов или несоблюдения требований для получения пенсии. Об основных причинах приостановки выплат и способах решить проблему рассказало URA.RU со ссылкой на экспертов.
Одной из причин перерасчета пенсии становятся ошибки при определении трудового стажа или назначении районных коэффициентов. Если проверки выявят неточности, Социальный фонд России может пересмотреть размер выплаты.
На сумму пенсии также влияют долги. Если дело передали судебным приставам, часть выплаты могут направить на погашение задолженности. При этом после удержаний у пенсионера должно оставаться не менее 50% пенсии. Если человек получил переплату, Соцфонд может удерживать не более 20% от суммы выплаты.
Пенсионеры также рискуют потерять доплаты на иждивенцев. Например, право на надбавку может исчезнуть, если ребенок окончил вуз, перешел на заочное обучение или прекратил учиться. Изменение группы инвалидности тоже может повлиять на размер выплаты.
При переезде в другой регион сумма пенсии также может измениться. Размер социальных доплат зависит от места проживания. Например, пенсионеры с необходимым северным стажем могут получать повышенную фиксированную выплату.
В некоторых случаях Соцфонд приостанавливает выплату пенсии полностью. Это может произойти, если пенсионер в течение шести месяцев не забирал деньги на почте. Выплаты по инвалидности могут приостановить на три месяца, если человек вовремя не прошел переосвидетельствование. Студентам, получающим страховую пенсию по потере кормильца, необходимо подтверждать данные об очном обучении. Иностранные граждане могут лишиться выплат на полгода, если у них истек срок действия вида на жительство.
Если пенсия не пришла вовремя или ее размер неожиданно уменьшился, следует обратиться в Социальный фонд России. В зависимости от причины проблемы пенсионеру может потребоваться заявление и подтверждающие документы. Соцфонд должен рассмотреть обращение в течение пяти рабочих дней со дня его приема.
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