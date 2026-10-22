Ученые назвали привычку, способную улучшить работу мозга

22 октября 2026, 16:06

Sci Rep: регулярная ходьба повышает внимание и концентрацию

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Регулярная ходьба оказалась связана с повышением внимания, концентрации и способности принимать решения. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.