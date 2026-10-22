Ученые назвали привычку, способную улучшить работу мозга
Регулярная ходьба оказалась связана с повышением внимания, концентрации и способности принимать решения. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.
Авторы работы ориентировались на данные 3093 человек в возрасте от 18 до 93 лет. Они проанализировали показатели их физической активности и артериального давления за 14 лет — с 2009 по 2023 год. Количество шагов отслеживали с помощью фитнес-браслетов, после чего испытуемые прошли четыре теста на когнитивные способности.
Как выяснилось, люди, которые больше ходили, эффективнее решали задания на внимание, концентрацию, самоконтроль и планирование. Каждая дополнительная тысяча шагов в день была связана с более высокими итогами тестов. Участников поделили на три группы — проходивших в среднем по 5100, 8900 и 14 200 шагов в день. Представители двух последних групп показали значительно лучшие результаты.
При этом артериальное давление играло относительно небольшую роль. Повышенное верхнее давление оказалось связано с ухудшением результатов только одного теста, а нижнее вовсе не показало значимой связи с когнитивными способностями. В материале подчеркивается, что польза ходьбы для мозга может объясняться уменьшением воспаления, улучшением обмена глюкозы и формированием новых нейронных связей.
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