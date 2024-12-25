Кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре назвали сатанинским ритуалом

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской лавры, которое можно считать «жертвой сатане». Заместитель главного священника в зоне СВО протоиерей Петр Гриценко выразил свое возмущение по поводу события.
Проведение развлекательного мероприятия в святая святых, где раньше совершались важные христианские обряды, демонстрирует преднамеренное отступление от веры. По мнению Гриценко такое поведение является оскорбительным.
Он также сравнил организаторов и участников шоу с сыновьями Иуды, обвиняя их в предательстве религиозных традиций. С его точки зрения, такое поведение демонстрирует насмешку над святым местом и отсутствием страха перед Божьим судом.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре 15 декабря.
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«Это своего рода такая жертва сатане. Посмотрите, вот мы в святая святых, там, где совершалось великое таинство Евхаристии, где жертва приносилась Богу, Господу нашего Иисуса Христа, да, бескровная жертва. Вот сегодня здесь просто вот мы пьем, едим, веселимся, чтобы показать, вот мы здесь все делаем, а нас Бог не наказывает», — объяснил свою позицию РИА Новости Гриценко.
Он также сравнил организаторов и участников шоу с сыновьями Иуды, обвиняя их в предательстве религиозных традиций. С его точки зрения, такое поведение демонстрирует насмешку над святым местом и отсутствием страха перед Божьим судом.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре 15 декабря.
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Мария Моисеева