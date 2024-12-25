Кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре назвали сатанинским ритуалом

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской лавры, которое можно считать «жертвой сатане». Заместитель главного священника в зоне СВО протоиерей Петр Гриценко выразил свое возмущение по поводу события.