Кулинаров из КНР и Индии пригласят в Казань на турнир поваров имени Ахметзянова

Мало кто любит говорить о своих проблемах с кишечником, хотя каждый с ними периодически сталкивается. Здоровый кишечник – это отличное самочувствие и сильный иммунитет. Полезные бактерии, находящиеся в нем, способствуют синтезу витаминов и борются с вредными бактериями.