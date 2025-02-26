Кулинаров из КНР и Индии пригласят в Казань на турнир поваров имени Ахметзянова

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Кулинаров из Китая и Индии хотят пригласить в Казань для участия в турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова среди стран исламского мира. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.
«Мы ведем переговоры с Китаем и Индией. Среди новых участников уже подтвердилась Турция. Также в проработке Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. При этом в Китае мы приглашаем поваров из мусульманской провинции, и шефы из Индии также будут в этой теме», — рассказал Шарипов в беседе с «Татар-информ».
В 2024 году турнир прошел в рамках KazanForum. В мероприятии приняли участие порядка 100 специалистов из 13 стран мира. Победил тогда повар из Марокко Оадиду Редуан.
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