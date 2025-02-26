Пранкеры Вован и Лексус выступили на молодежном форуме «На государственной службе» в Подмосковье

В Красногорске прошел первый специальный молодежный форум «На государственной службе». На нем присутствовали порядка 1000 молодых специалистов из Московской области — работников Прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.