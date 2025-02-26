Пранкеры Вован и Лексус выступили на молодежном форуме «На государственной службе» в Подмосковье

Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области/ Евгений Пронин)
В Красногорске прошел первый специальный молодежный форум «На государственной службе». На нем присутствовали порядка 1000 молодых специалистов из Московской области — работников Прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В числе спикеров, выступивших перед участниками, были Владимир Кузнецов и Алексей Столяров — журналисты-пранкеры, известные как Вован и Лексус.
Выяснилось, что Вован и Лексус занимаются исследованием мошеннических схем и борьбой с ними.
Еще на форуме выступил заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Он подчеркнул, что людям, которые занимают ответственные посты, важно рассказывать о своей деятельности в Сети. Цепелев уточнил, что необходимо рассказывать не только о позитивных событиях, связанных с профессиональной деятельностью, но и освещать о проблемах.
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«Госслужба — это не просто профессия, работа, куда ты приходишь с 9 до 6, а все-таки призвание, служение государству, Родине, людям, живущим в нашей стране. Выбранная деятельность должна вас внутренне поддерживать, чтобы вы могли гордиться тем, что вы госслужащий», — отметил Алексей Столяров.
Выяснилось, что Вован и Лексус занимаются исследованием мошеннических схем и борьбой с ними.
«Прошедшие полгода мы тестировали программу, которая защищает граждан. Мошенники звонят тому или иному человеку, а звонок попадает к нам. Мы выяснили, что за психотипы людей работают в этих колл-центрах, какой масштаб, какие у них есть скрипты», — поделился Столяров.
Еще на форуме выступил заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Он подчеркнул, что людям, которые занимают ответственные посты, важно рассказывать о своей деятельности в Сети. Цепелев уточнил, что необходимо рассказывать не только о позитивных событиях, связанных с профессиональной деятельностью, но и освещать о проблемах.
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Ольга Енгалычева