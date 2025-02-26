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Никита Михалков выступил перед участниками молодёжного форума «На государственной службе» в Подмосковье

Никита Михалков выступил на подмосковном форуме «На государственной службе»
Никита Михалков (фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области)

Никита Михалков (фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области)

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Никита Михалков выступил перед участниками молодёжного форума «На государственной службе» в Подмосковье. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Форум прошёл в Доме правительства региона. В мероприятии приняли участие известные спикеры, в числе которых – председатель Союза кинематографистов России, президент Российского фонда культуры, народный артист РФ и почётный житель Московской области Никита Михалков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил режиссёра за внимание к региону и участие в форуме.

«Никита Сергеевич, в зале находятся очень любознательные, талантливые ребята, преимущественно молодые, которые посвятили свою жизнь служению государству, служению обществу. В их числе и волонтёры, и те, кто обеспечивает безопасность, и сотрудники прокуратуры, муниципальных органов власти, наши спасатели. Это ребята, кому очень важно понимать, где мы находимся, куда мы идём и почему все то, что мы делаем под руководством и с идеологией Президента, имеет очень важную миссию – миссию единства нашей любимой страны. Спасибо, что вы нашли время и приехали к нам», – обратился к Михалкову Воробьёв.
Никита Михалков и Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области)

Никита Сергеевич показал аудитории выпуск своей программы «БесогонТВ» под названием «Чего вам от нас надобно?», выпущенный ещё в 2016 году. В нём автор анализирует, почему Россия подвергается нападкам извне, и сравнивает разные исторические эпохи.

«Еще Александр III сказал, что они боятся нашей огромности. А сегодня свою трусость называют толерантностью и мультикультурализмом. Задача этого «цивилизованного» мира – переписать историю. Сейчас огромное количество людей убеждены в том, что Вторую мировую выиграли американцы, а Освенцим освободили поляки. И мы являемся свидетелями того, когда интересуют только права, но не интересует ответственность. А не бывает прав без ответственности. Иначе это приводит к хаосу», – подчеркнул Михалков.
Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Житель Химок Григорий Сушенцов спросил у режиссёра, должна ли политика оказывать влияние на культуру. Михалков вспомнил тяжёлые 1990-е годы, когда начали действовать разрушительные силы, и подчеркнул, что русское искусство всегда было созидательным. В связи с этим, он отметил, что политика должна влиять на культуру, но это влияние следует направлять исключительно на торжество национальных интересов России.

В заключение народный артист РФ отметил важность проведения подобных молодёжных форумов, на которых создаётся особая атмосфера.

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В Солнечногорске будут производить спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями
В Солнечногорске будут производить спортивное оборудование для инвалидов
26 февраля 2025, 19:06

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Солнечногорске появится производство спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Строительство нового завода в индустриальном парке «Есипово» уже этим летом планирует завершить компания «КЕНГУРУ.ПРО». Она занимается производством уличного спортивного оборудования. Предприятие будет выпускать детское и инклюзивное спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями.
«Завершить пуско-наладочные работы и ввести в эксплуатацию новый завод площадью 2,5 тыс. кв.м. «КЕНГУРУ.ПРО» рассчитывает в IV квартале текущего года. Это будет уже вторая производственная площадка компании в индустриальном парке «Есипово». После запуска компания сможет производить 4 млн единиц спортивного оборудования в год. Инвестиции в строительство и запуск площадки составят в 250 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На действующем предприятии в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, компания изготавливает площадки для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксёрские стойки, теннисные столы, оборудование для детей, строит спортивные площадки по всему миру.

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В Подмосковье прошёл экоурок физкультуры для победителей акции «Разделять легко»
В Подмосковье прошёл экоурок физкультуры для участников акции «Разделять легко»
26 февраля 2025, 18:49

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье подвели итоги акции «Разделять легко», организованную региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Воскресенского кластера. Главный приз, урок экофизкультуры, получил филиал школы №12 посёлка Рязановский городского округа Егорьевск, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Уроки экофизкультуры для учащихся младшей и средней школы прошли в несколько этапов. Они закрепили знания по раздельному сбору отходов, полученные во время акции, в спортивном формате.
«Тренеры рассказали детям о цепочке жизни упаковки и товаров от производства, покупки, использования до переработки. Мяч с соответствующим названием вторсырья дети должны были отправить в баскетбольные корзины синего или серого цвета, имитировавшие мусорные контейнеры», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Как напомнили в Минчистоты, пилотная акция по сбору вторсырья «Разделять легко» прошла в трёх образовательных учреждениях Егорьевска. В ней участвовали более 3 тыс. школьников, которые собрали свыше 12 кубометров вторичного сырья.

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#московская область
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На обновление объектов теплоснабжения в Раменском потратят 255 млн рублей
26 февраля 2025, 18:40

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

АО «Раменская теплосеть» направит в этом году 255 млн рублей на масштабное обновление тепловых сетей и котельных в Раменском городском округе. Планируются ремонты и модернизация десятков объектов теплоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Инвестпрограмма предусматривает семь мероприятий на 168,5 млн рублей. Будут модернизированы участки теплосетей в населённом пункте Холодово, деревне Верея и других суммарной протяжённостью 570 м. Также обновят котельные «Восточная», «Дружба», «Рыболово» и котельную в посёлке Удельная», – уточнили в пресс-службе.
Ремонтная программа «Раменской теплосети» на 2025 год включает более 50 мероприятий на сумму 86,4 млн рублей. Запланированы ремонты 5,7 км теплосетей, 12 зданий котельных и ЦТП, четырёх дымовых труб, четырёх установок химводоподготовки и двух теплообменников горячего водоснабжения.

Как отметили в администрации, масштабные инвестиции и ремонты повысят надёжность и эффективность теплоснабжения в Раменском городском округе.

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#теплоснабжение
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#подмосковье
#московская область
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Автобусы Мострансавто начали готовить к весенне-летнему периоду
26 февраля 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Мострансавто готовят подвижной состав к весенне-летнему периоду. Сезонное обслуживание пройдут более 6,4 тыс. автобусов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Специалисты Мострансавто уделяют внимание обслуживанию агрегатов и систем, которые в основном подвержены накопительному эффекту воздействия реагентов, а также зимней колейности на дорогах. Это кузовная часть, ходовая и рулевая системы управления. Помимо этого, будут проверены системы торможения», – пояснили в пресс-службе.
Как рассказали в Министерстве, в автобусах проверяют систему охлаждения двигателя, обслуживают системы кондиционирования. Также осматривают электрооборудование, проверяя работу световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Для комфорта маломобильных пассажиров оценивают работу подъемников и аппарелей

Фото: пресс-служба Минтранса МО

При необходимости специалисты ремонтируют напольное покрытие, сидения, уплотнение окон, дверей и люков в салоне автобусов. Планируется, что все работы по сезонной подготовке завершат до 18 мая.

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#московская область
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#транспорт
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Строительная готовность общежития МГИМО в Одинцове превысила 40%
26 февраля 2025, 17:46

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Общежитие для студентов МГИМО возводят на Новоспортивной улице в Одинцове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 40%, сдать новое общежитие в эксплуатацию должны в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь четырёхэтажного общежития составляет свыше 4,9 тыс. квадратных метров. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке помещений», — отмечается в сообщении.
Согласно проекту, на первом этаже общежития будут кабинеты работников учреждения и администрации, буфет на 22 места, медицинский изолятор с отдельным входом, кабинеты врачей, а также восемь жилых комнат для студентов и пост охраны. На остальных этажах разместят жилые комнаты, в каждой из которых предусмотрена ванная и кухня-ниша.

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