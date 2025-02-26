Никита Михалков выступил перед участниками молодёжного форума «На государственной службе» в Подмосковье

Общежитие для студентов МГИМО возводят на Новоспортивной улице в Одинцове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 40%, сдать новое общежитие в эксплуатацию должны в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.