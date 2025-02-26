Никита Михалков (фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области)
Никита Михалков выступил перед участниками молодёжного форума «На государственной службе» в Подмосковье. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Форум прошёл в Доме правительства региона. В мероприятии приняли участие известные спикеры, в числе которых – председатель Союза кинематографистов России, президент Российского фонда культуры, народный артист РФ и почётный житель Московской области Никита Михалков.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил режиссёра за внимание к региону и участие в форуме.
Никита Сергеевич показал аудитории выпуск своей программы «БесогонТВ» под названием «Чего вам от нас надобно?», выпущенный ещё в 2016 году. В нём автор анализирует, почему Россия подвергается нападкам извне, и сравнивает разные исторические эпохи.
Житель Химок Григорий Сушенцов спросил у режиссёра, должна ли политика оказывать влияние на культуру. Михалков вспомнил тяжёлые 1990-е годы, когда начали действовать разрушительные силы, и подчеркнул, что русское искусство всегда было созидательным. В связи с этим, он отметил, что политика должна влиять на культуру, но это влияние следует направлять исключительно на торжество национальных интересов России.
В заключение народный артист РФ отметил важность проведения подобных молодёжных форумов, на которых создаётся особая атмосфера.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил режиссёра за внимание к региону и участие в форуме.
«Никита Сергеевич, в зале находятся очень любознательные, талантливые ребята, преимущественно молодые, которые посвятили свою жизнь служению государству, служению обществу. В их числе и волонтёры, и те, кто обеспечивает безопасность, и сотрудники прокуратуры, муниципальных органов власти, наши спасатели. Это ребята, кому очень важно понимать, где мы находимся, куда мы идём и почему все то, что мы делаем под руководством и с идеологией Президента, имеет очень важную миссию – миссию единства нашей любимой страны. Спасибо, что вы нашли время и приехали к нам», – обратился к Михалкову Воробьёв.Никита Михалков и Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области)
Никита Сергеевич показал аудитории выпуск своей программы «БесогонТВ» под названием «Чего вам от нас надобно?», выпущенный ещё в 2016 году. В нём автор анализирует, почему Россия подвергается нападкам извне, и сравнивает разные исторические эпохи.
«Еще Александр III сказал, что они боятся нашей огромности. А сегодня свою трусость называют толерантностью и мультикультурализмом. Задача этого «цивилизованного» мира – переписать историю. Сейчас огромное количество людей убеждены в том, что Вторую мировую выиграли американцы, а Освенцим освободили поляки. И мы являемся свидетелями того, когда интересуют только права, но не интересует ответственность. А не бывает прав без ответственности. Иначе это приводит к хаосу», – подчеркнул Михалков.Фото: пресс-служба правительства и губернатора Московской области
Житель Химок Григорий Сушенцов спросил у режиссёра, должна ли политика оказывать влияние на культуру. Михалков вспомнил тяжёлые 1990-е годы, когда начали действовать разрушительные силы, и подчеркнул, что русское искусство всегда было созидательным. В связи с этим, он отметил, что политика должна влиять на культуру, но это влияние следует направлять исключительно на торжество национальных интересов России.
В заключение народный артист РФ отметил важность проведения подобных молодёжных форумов, на которых создаётся особая атмосфера.
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Анастасия Чинкова