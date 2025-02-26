В Петропавловской крепости Петербурга откроется «Масленичная почта»

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В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости 1 и 2 марта впервые откроется «Масленичная почта» «Петербургского дневника».
В эти дни жители и гости Петербурга смогут бесплатно отправить открытки в виде блинов и поздравить всех, кого захотят, с праздником Масленицы. «Почта России» обещает доставить такие открытки в любой уголок страны.
Кроме того, по его словам, гости мероприятия смогут сделать интересные кадры на фотозоне «Петербургского дневника».
Также посетителей праздника «Зажигай, сударыня Масленица» ожидает огромный блинный пирог от блинопеков «Теремка», благотворительная лавка, арт-кокошники и «Тайный сударь» с подарками. А в AI-зоне гости увидят свои изображения на экране трехметровой высоты.
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«Проекты Новогодней, Литературной и Морской почты «Петербургского дневника» уже хорошо знакомы горожанам и гостям города. В этом году впервые мы запустим «Масленичную почту» в рамках одного из самых веселых и народных праздников», — рассказал генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Кроме того, по его словам, гости мероприятия смогут сделать интересные кадры на фотозоне «Петербургского дневника».
Также посетителей праздника «Зажигай, сударыня Масленица» ожидает огромный блинный пирог от блинопеков «Теремка», благотворительная лавка, арт-кокошники и «Тайный сударь» с подарками. А в AI-зоне гости увидят свои изображения на экране трехметровой высоты.
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Элина Позднякова