В российском прокате возрастет число фильмов производства США

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В России до конца текущего года официально выйдут в прокат 42 американских фильма. Еще две недели назад это число не превышало 35 названий. Сейчас российские дистрибьюторы ожидают возвращения голливудских студий на российский рынок в связи с налаживанием отношений РФ и США.
«Известия» со ссылкой на собственные источники сообщают, что российские кинокомпании заключили сделки по зарубежным релизам, которые к настоящему моменту еще не закрыты.
Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что уход крупных западных киностудий из России произошел не из-за санкций, а являлся политическим жестом. Тем не менее он напомнил, что кроме пяти студий-мейджоров и стриминга Netflix, практически все американские и европейские правообладатели так и не прекратили работу в России.
Однако он отметил, что регулирование информационной среды в России существенно изменилось за последние годы, в том числе в части защиты традиционных ценностей. Из-за этого контент вернется, но не весь.
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Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что уход крупных западных киностудий из России произошел не из-за санкций, а являлся политическим жестом. Тем не менее он напомнил, что кроме пяти студий-мейджоров и стриминга Netflix, практически все американские и европейские правообладатели так и не прекратили работу в России.
«Те, кто ушел, имеют возможность вернуться в любой момент, и возобновление политических контактов между Россией и США может создать для этого условия. В целом многие российские зрители хотели бы возвращения иностранного контента», — заявил Бырдин.
Однако он отметил, что регулирование информационной среды в России существенно изменилось за последние годы, в том числе в части защиты традиционных ценностей. Из-за этого контент вернется, но не весь.
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Элина Позднякова