Названо условие для возвращения западных брендов в Россию

Денис Мантуров (Фото: kremlin.ru)
Если западные компании хотят вернуться на российский рынок, они должны работать в том числе и в новых регионах страны. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил первый вице-премьер государства Денис Мантуров.
«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — сказал собеседник.Мантуров отметил, что у российской стороны «хорошая память», поэтому вернуться у заокеанских производителей в Россию просто так, как они когда-то вышли, не получится.
Особое внимание первый вице-премьер обратил на возможное возвращение зарубежной авиационной техники. По словам Мантурова, приоритет будет на покупку отечественными авиакомпаниями российских сертифицированных самолетов.
Западные компании покинули РФ на фоне спецоперации в Донбассе.
Ранее сообщалось, какая компания допустила свое возвращение в Россию.
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