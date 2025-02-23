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Названо условие для возвращения западных брендов в Россию

Мантуров: для возврата в РФ западные компании должны работать и в новых регионах
Денис Мантуров (Фото: kremlin.ru)

Денис Мантуров (Фото: kremlin.ru)

Если западные компании хотят вернуться на российский рынок, они должны работать в том числе и в новых регионах страны. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил первый вице-премьер государства Денис Мантуров.
«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам, поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — сказал собеседник.
Мантуров отметил, что у российской стороны «хорошая память», поэтому вернуться у заокеанских производителей в Россию просто так, как они когда-то вышли, не получится.

Особое внимание первый вице-премьер обратил на возможное возвращение зарубежной авиационной техники. По словам Мантурова, приоритет будет на покупку отечественными авиакомпаниями российских сертифицированных самолетов.

Западные компании покинули РФ на фоне спецоперации в Донбассе.

Ранее сообщалось, какая компания допустила свое возвращение в Россию.

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#денис мантуров
#украина
«Я его никогда не знал»: Зеленский открестился от связи со смертью блогера США Лиры на Украине
Зеленский сделал вид, что не знает об умершем в тюрьме на Украине блогере США Лире
23 февраля 2025, 23:54

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знаком с американским журналистом Гонсало Лирой, скончавшимся в украинской тюрьме в январе 2024 года, и ничего о нем не знает.
На пресс-конференции, транслировавшейся YouTube-каналом его офиса, он назвал Лиру «чилийско-американским журналистом», не представлявшим угрозы для ВСУ. Ранее глава департамента DOGE США Илон Маск обвинил Зеленского в причастности к гибели Лиры, а президент России Владимир Путин заявлял, что журналиста «замучили в тюрьме».

«Я не знаю этого человека и никогда его не знал. Не знаю, относится ли он к разведке и имеет ли какое-то отношение к России», — заявил Зеленский в ответ на все обвинения.
По данным портала Grayzone, Лира, арестованный в 2023 году, умер от двусторонней пневмонии. Его отец, Гонсало Лира-старший, утверждал, что тюремная администрация на Украине скрывала факт болезни сына и игнорировала просьбы о помощи.

Госдепартамент США подтвердил гибель журналиста, но, по словам родственников, американское посольство в Киеве не предприняло действий для его спасения.

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#всу
#посольство
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Российский боец MMA, поддерживающий «Азов»*, повторил нацистское приветствие и напал на жен участников СВО
Бойца-нациста Матвея Леванова задержали в Кирове за нападение на жен бойцов СВО
23 февраля 2025, 23:22

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Кирове задержан молодой человек, оскорблявший действия Вооружённых сил РФ на Украине и жен участников СВО. По данным регионального управления МВД, боец местной лиги единоборств публично выкрикивал нацистские лозунги возле клуба и поддерживал запрещённую в России организацию «Азов»*.
Уточняется, что после этого бойцовская лига (Gas Fight) заявила об исключении молодого нациста из своих рядов.

«Бойцовская лига Gas Fight — это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight», — говорится на странице лиги в соцсети «ВКонтакте».
Видео с его действиями распространилось в Telegram-каналах, где также зафиксированы угрозы в адрес женщин, чьи мужья воюют в зоне спецоперации. Предположительно, задержанного зовут Матвей Леванов.



Полиция и Росгвардия взяли ситуацию под контроль.

«Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», — заявили РИА Новости в ведомстве.
Леванову грозит уголовная ответственность за дискредитацию армии и экстремизм.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Стало известно об экстренном саммите ЕС по Украине
Reuters: главы стран ЕС 6 марта созовут экстренный саммит по Украине
23 февраля 2025, 22:52

Фото: istockphoto/artJazz

Экстренный саммит по кризису на Украине созовут главы стран Евросоюза (ЕС), который состоится в четверг, 6 марта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванного европейского дипломата.
«Лидеры Европейского союза встретятся для чрезвычайного саммита 6 марта, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность», — сказано в публикации.
Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что переговоры по Украине должны начаться как можно скорее и не исключать ни одну из сторон конфликта.

А тем временем в США рассказали о причинах украинского конфликта.

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Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по конфликту на Украине
23 февраля 2025, 22:36

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: kremlin.ru)

Переговоры по Украине, которые необходимо начать как можно скорее, не должны исключать ни одну из конфликтующих сторон. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«…Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя, и что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта», — добавили в канцелярии Эрдогана.
Лидеры договорились вести более скоординированную работу в качестве двух союзников по Североатлантическому альянсу.

Ранее сообщалось, в чем США уступили Украине. Подробнее в нашем материале.

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США пошли Киеву на уступки в сделке по природным ресурсам
FT: США убрали из проекта договора с Киевом пункт о 100% контроле над фондом
23 февраля 2025, 22:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Вашингтон убрал из проекта договора с Украиной о ее природных ресурсах пункт о стопроцентном контроле над фондом. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на соответствующий документ.
«Украина бы вносила 50% доходов фонда за счет минеральных ресурсов, пока бы ее вклад не достиг 500 миллиардов долларов. Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из последующего проекта от субботы…» — сказано в публикации.
Ранее стало известно об отказе Владимира Зеленского выплачивать американской стороне задолженность в $500 миллиардов. Глава киевского режима добавил, что указанная сумма коснется десяти поколений украинцев.

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