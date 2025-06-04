Купальный сезон в Петербурге откроется только в середине июня

04 июня 2025, 12:28

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Купальный сезон в Санкт-Петербурге откроется в этом году не раньше второй половины июня. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, его слова приводит «Петербургский дневник».







«Пока перспективы начала купального сезона не вижу. Вода очень медленно прогревается. Для прогрева воды нужно несколько дней достаточно жаркой погоды и с солнечными лучами», — сказал Колесов.

«По букве закона для развлечения и отдыха горожан недоступны когда-то любимейшие пляжи на Томи и на берегах популярного Красного озера. Городские власти утверждают, что всё дело в плохой и грязной воде в природных водоёмах», — говорится в статье.