Купальный сезон в Петербурге откроется только в середине июня
Купальный сезон в Санкт-Петербурге откроется в этом году не раньше второй половины июня. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, его слова приводит «Петербургский дневник».
«Пока перспективы начала купального сезона не вижу. Вода очень медленно прогревается. Для прогрева воды нужно несколько дней достаточно жаркой погоды и с солнечными лучами», — сказал Колесов.
По его словам, май был не жарким, однако лето обещает быть теплым.
К началу купального сезона в Петербурге уже подготовили 17 из 24 официальных пляжей. Вода соответствует нормам Роспотребнадзора в трёх водоемах: озере Безымянном в Красносельском районе, Верхнем Суздальском и Ольгинском пруду в Выборгском районе.
Тем временем в Кемерове уже третий год подряд нет пляжей, где официально разрешено купаться, пишет «Сiбдепо».
«По букве закона для развлечения и отдыха горожан недоступны когда-то любимейшие пляжи на Томи и на берегах популярного Красного озера. Городские власти утверждают, что всё дело в плохой и грязной воде в природных водоёмах», — говорится в статье.
Отмечается, что вода не соответствует санитарным нормам и купаться в ней нельзя. Однако местные власти организовали два места отдыха у воды на Красном озере, но за вход придется заплатить.