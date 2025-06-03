Врач Мескина назвала симптомы церкариоза

03 июня 2025, 19:00

Инфекционист Мескина: личинки-церкарии заползают под кожу и вызывают сыпь

Фото: iStock/Nataliy Kl

В России с началом купального сезона появились случаи заражения церкариозом. О симптомах болезни рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.





Она пояснила, что церкариоз вызывают личинки-церкарии, которые обитают в воде. Они заползают под кожу и провоцируют появление сыпи или зуда.





«Однако при тяжелом течении болезни может подняться температура, после чего начинается лихорадка. Также у пациентов наблюдаются поражение легких, тошнота, рвота и сильный кашель. И важно понимать, что больше всего от личинок страдают те части тела, которые были в воде», — пояснила Мескина в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Переносятся церкарии преимущественно водоплавающими птицами, которые выделяют возбудителя в воду. Поэтому, купаясь в местах их обитания, есть риск заболеть. И он повышается, если вода стоячая», — отметил специалист.