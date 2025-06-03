Врач Мескина назвала симптомы церкариоза
Инфекционист Мескина: личинки-церкарии заползают под кожу и вызывают сыпь
В России с началом купального сезона появились случаи заражения церкариозом. О симптомах болезни рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.
Она пояснила, что церкариоз вызывают личинки-церкарии, которые обитают в воде. Они заползают под кожу и провоцируют появление сыпи или зуда.
«Однако при тяжелом течении болезни может подняться температура, после чего начинается лихорадка. Также у пациентов наблюдаются поражение легких, тошнота, рвота и сильный кашель. И важно понимать, что больше всего от личинок страдают те части тела, которые были в воде», — пояснила Мескина в разговоре с «Вечерней Москвой».
По ее словам, сыпь и зуд будут только на тех частях тела, которые были непосредственно в воде. На другие места церкариоз не распространяется.
Тем временем врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Москве 24», что заразиться церкариозом можно при купании в стоячих водоемах.
«Переносятся церкарии преимущественно водоплавающими птицами, которые выделяют возбудителя в воду. Поэтому, купаясь в местах их обитания, есть риск заболеть. И он повышается, если вода стоячая», — отметил специалист.
Вознесенский призвал россиян купаться только в тех водоемах, где это официально разрешено.