Подмосковные спасатели перечислили главные запреты для купающихся на пляжах

04 июня 2025, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Плавание детей на пляжах на надувных матрасах без присмотра взрослых категорически запрещается. Об этом на фоне старта купального сезона в регионе предупредили в Главном управлении гражданской защиты Московской области.







«Запрещено купание детей, в том числе на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах, без надзора взрослых. Не используйте для плавания не предназначенные для этого предметы. Не оставляйте детей без присмотра», – отметили в управлении.

«Не плавайте в незнакомом месте, под мостами и у плотин. Не ныряйте с высоты, если не знаете глубины и рельефа дна. Не прыгайте в воду с лодок, катеров и причалов. Кроме того, на пляже запрещено заплывать за буйки и ограждения, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, использовать оборудование пляжа и спасательные средства не по назначению», – сказали в главке.