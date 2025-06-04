Подмосковные спасатели перечислили главные запреты для купающихся на пляжах
Плавание детей на пляжах на надувных матрасах без присмотра взрослых категорически запрещается. Об этом на фоне старта купального сезона в регионе предупредили в Главном управлении гражданской защиты Московской области.
«Запрещено купание детей, в том числе на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах, без надзора взрослых. Не используйте для плавания не предназначенные для этого предметы. Не оставляйте детей без присмотра», – отметили в управлении.Помимо этого, спасатели напомнили, что запрещено купаться в необорудованных местах и водоёмах с предупреждающими знаками «Купание запрещено».
«Не плавайте в незнакомом месте, под мостами и у плотин. Не ныряйте с высоты, если не знаете глубины и рельефа дна. Не прыгайте в воду с лодок, катеров и причалов. Кроме того, на пляже запрещено заплывать за буйки и ограждения, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, использовать оборудование пляжа и спасательные средства не по назначению», – сказали в главке.Там также напомнили о запрете находиться на пляже в нетрезвом состоянии.
В случае происшествий в местах отдыха на воде спасатели рекомендуют немедленно позвонить в единую службу спасения по телефону 112.