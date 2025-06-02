Туристы в Анапе игнорируют запреты Роспотребнадзора и продолжают купаться
Несмотря на предупреждения Роспотребнадзора о временном ограничении работы пляжей из-за аварийно-восстановительных работ, многие туристы продолжают наслаждаться купанием в Черном море. В социальных сетях появились видео, на которых отдыхающие плавают в воде, не обращая внимания на таблички с предупреждениями.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Kub Mash», можно увидеть, как люди беззаботно отдыхают на пляже. Один из отдыхающих поделился своими впечатлениями.
«Вот здесь конкретно чистая вода, не пахнет. Купаемся — не позеленели, видите, все нормально», — сказал он.
Несмотря на указания властей и предостережения о возможной опасности, многие туристы уверены в безопасности купания и продолжают наслаждаться отдыхом на курорте.
Напомним, что 15 декабря в водах Керченского пролива произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть 212», на борту которого находились 13 членов экипажа, и «Волгонефть 239» с 14 моряками.
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К сожалению, последствия этого инцидента оказались крайне серьезными: произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и, по предварительным оценкам, в море попало примерно 3,7 тысячи тонн опасных веществ.