Туристы в Анапе игнорируют запреты Роспотребнадзора и продолжают купаться

02 июня 2025, 13:39

Фото: iStock/Tatiana Dvoretskaya

Несмотря на предупреждения Роспотребнадзора о временном ограничении работы пляжей из-за аварийно-восстановительных работ, многие туристы продолжают наслаждаться купанием в Черном море. В социальных сетях появились видео, на которых отдыхающие плавают в воде, не обращая внимания на таблички с предупреждениями.





На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Kub Mash», можно увидеть, как люди беззаботно отдыхают на пляже. Один из отдыхающих поделился своими впечатлениями.





«Вот здесь конкретно чистая вода, не пахнет. Купаемся — не позеленели, видите, все нормально», — сказал он.