Купили гроб до рождения: мать отказалась от аборта и родила сына с 2% мозга, как сложилась его судьба

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До рождения Ноя Уолла врачи сообщили его родителям Шелли и Робу из Великобритании, что их сын никогда не сможет ходить, говорить и есть сам. Даже если ему удастся появиться на свет, он будет находиться в «состоянии овоща». Несмотря на неутешительные прогнозы врачей беременная британка решила сохранить сыну жизнь. О том, как сложилась судьба ребенка, на умерщвлении которого настаивали врачи, расскажет редакция «Радио 1».
Страшные диагнозы Ноя Уолла
Врачи предупреждали, что выживаемость детей с таким диагнозом до года составляет лишь 5-10 процентов.
Кроме того, анализы показали, что у малыша развивается синдром Патау — еще один серьезный порок развития, при котором 95 процентов детей не доживают до первого дня рождения.
Несмотря на то, что с ранних сроков беременности медики настаивали на ее прерывании, мать мальчика не побоялась трудностей и решила сохранить ему жизнь. При этом семья еще до рождения малыша купила ему гроб и готовилась к похоронам.
Фото: соцсети Н. Уолла
Как сложилась судьба больного ребенка
Спустя семь недель ему установили шунт для удаления жидкости, что и стало началом чуда — мозг начал развиваться. В три года повторное сканирование показало, что его мозг увеличился на 80%.
Сейчас Ною девять лет. Он говорит, читает и решает задачи, но испытывает сложности с передвижением. Родители продолжают надеяться на дальнейшее исцеление.
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Анастасия Хохлова