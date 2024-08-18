Отцовская «любовь»: Женщина об ужасах жизни с мужем-педофилом, совратившем её 8-летнюю дочь

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В Омской области в 2021 году стало известно о страшном событии – 38-летний отец три года развращал свою приемную дочь. Извращенец начал это делать, когда девочке было всего 8 лет. Резонанс история приобрела после вынесения педофилу приговора. Мужчина отправился в колонию на 15 лет.
Долго добивалсяВ отдаленном селе Называевского района Омской области практически нет связи с внешним миром: мало дорог, нет интернета, на сотовом ни одного деления. На один жилой дом приходится пять заброшенных. Окружающая атмосфера удручающая, выделяются только добродушные местные жители. Контраст между депрессивностью окружающего и позитивом местных всегда удивляется в таких поездках, передает «КП».
Дом пострадавший семьи большой, деревянный, по местным меркам даже зажиточный. Мать девочки Анастасия* работает начальницей почты.
Женщина рассказала изданию, что с Артуром* они знакомы с детства, оба родились в этом селе. Они росли в благополучных семьях, периодически общались. Девушка на время уезжала в Ханты-Мансийск, где родила от другого мужчины дочь Юлия*. Вернувшись домой, Артур стал проявлять к Насте знаки внимания.
«Артур меня старше на 11 лет, я сначала даже не воспринимала его всерьез. Но он меня долго добивался. В итоге начали жить вместе. Меня в нем привлекало, что он надежный, положительный, совсем не пьет. Прилично зарабатывал – ездил по стройкам на вахты. Вез все деньги в дом, старался для семьи», — рассказывает женщина.
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Настаивал, чтобы по документам стать отцомПосле трех лет совместной жизни у пары родился сын. Затем они поженились. Мужчина настаивал, чтобы Юля стала его дочкой по документам. Было сложно заставить биологического отца отказаться от родительских прав, но в итоге он согласился.
Мать узнала о происходящем после недетского сообщения маленькой Юле. Когда Анастасия предъявила претензии Артуру, он стал путаться и все отрицать.
«Тогда попросила свою племянницу осторожно поговорить с ребенком и все узнать. Если бы я сама это услышала, у меня бы просто сердце разорвалось от боли. И Юля все рассказала в деталях, как и что заставлял ее делать "папа"», — вспоминает она.
Объяснял, что так ее любитМужчина говорил девочке, что так ее «любит», поэтому она долго не рассказывала о происходящем. Когда школьница спрашивала, почему мама ее так не любит, Артур угрожал ремнем. Спустя время дочь призналась, что сначала сильно боялась, а потом делала все, что он заставлял, по инерции.
Фото: istock / Zinkevych
Анастасия признается, что прожила семь лет с человеком, не зная о нем, как оказалось, ничего. Она отметила, что он был жесток и периодически избивал ее и детей.
«Я просто знала, что дочь его боится. Но не понимала, почему. Думала, что он такой человек суровый, не слишком ласковый, потому что он другой национальности», — признается женщина.Он также резко относился к родителям, а также «строил» братьев, будучи младшим их пятерых детей. Родители мужчины были в ужасе от произошедшего. Престарелые мать и отец до сих пор не могут понять, чего Артуру не хватало.
«С вахты приехал, пусть отдыхает»Настя добавила, что он издевался над девочкой, пока она уходила к его родителям помогать с огородом и скотом.
«Думала: мужчина с вахты приехал, пусть отдыхает...», — говорит женщина.Мать не сразу обратилась в полицию из-за страха огласки. Она пыталась выгнать мужа, но он отпирался и спал в сенях или на кухне. Не зная, как избавиться от извращенца, женщина все же направилась в отделение.
Как утверждает Анастасия, в скором времени они переедут, так как соседи теперь все знают, в школе ребенка затравят.
Фото: istock / Wonchalerm Rungswang
«Дети сейчас жестокие, им этого не объяснишь. Дочь и так много страдала. Пока она еще не все до конца осознает, но скоро начнется переходный возраст. Она поймет, что с ней делали, и это будет очень тяжело. Я хочу оградить своего ребенка от страданий», — отмечает мать.Женщина по-прежнему боится, что освободившись, Артур найдет их и больше не сможет никто защитить.
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Алина Юрчак