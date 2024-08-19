Обвинили в «мрачности»: воспитательница детского сада лишилась работы из-за черной одежды

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Родители воспитанников одного из детских садов Бердска обвинили педагога в том, что женщина мало улыбается и носит одежду черного цвета. Из-за многочисленных жалоб ей пришлось покинуть место работы. Общественность этот факт возмутил и многие стали требовать, чтобы воспитательницу вернули в детский сад. Однако оказалось, что черный цвет и хмурый вид не единственное, что возмутило беспокойных родителей. О том, какие факты вспыли о педагоге расскажет редакция «Радио 1».
Педагог в «черном» из Бердска
Воспитательница детского сада из Бердска потеряла работу из-за жалоб родителей. Недовольные мамы упрекнули педагога в том, что она носит одежду черного цвета и практически никогда не улыбается. Родительницы даже предположили, что женщина может состоять в какой-либо секте или находиться в состоянии глубокой депрессии.
Разные мнения
Среди родителей воспитанников нашлись и те, кто выразил недоумение по поводу сложившейся ситуации. В беседе с журналистами жительница Новосибирска рассказала, что педагог является профессионалом, который многому научил детей.
«Эта воспитательница практически всему научила наших детей. Да, она строгая, но она никогда никому ничего плохого не делала. А так получилось, что какие-то родители просто пришли к заведующей, пожаловались ей и все», — рассказала «КП-Новосибирск» одна из родительниц.
Руководство детского сада сообщило журналистам, что дети боялись воспитательницу и не хотели ходить к ней на занятия. Педагог якобы поднимала руку на воспитанников и наказывала их за малейшие шалости. Кроме того, у женщины не было специального образования, а неоднократные предложения директора детского сада пройти обучение воспитательница игнорировала.
Фото: istockphoto/eranicle
Судьба педагога из Бердска
Воспитательница из Бердска приняла решение уволиться из детского сада, так как другого выхода она для себя не видела. Обвинения в свой адрес она назвала полнейшей чепухой и отметила, что за 12 лет работы ни разу не позволяла себе грубого отношения к детям.
«Конечно же, для меня все произошедшее очень неприятно: родители составили официальную бумагу, пожаловались, что я с детьми как-то грубо себя веду, что малыши меня боятся из-за моего мрачного вида и черной одежды, да и вообще, что я чуть ли не бью их там! Все это, конечно же, полнейшая чепуха», — настаивает женщина.Читайте также:
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