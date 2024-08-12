Изнасиловал за шкафом: башкирский подросток надругался над шестилетней сестрой, пока родители спали пьяными

Фото: istockphoto / SB Arts Media
В Башкирии 14-летний подросток изнасиловал собственную сестру. Мальчик рос жестоким, употреблял спиртное и проявлял агрессию. О трагичных обстоятельствах и жизни семейства расскажет редакция «Радио 1».
Неблагополучная семья
14-летний Андрей из села Улу-Теляк Иглинского района Башкирии жил вместе с матерью, отчимом и шестилетней сестрой Ариной. Семья считалась неблагополучной, малообеспеченной. Родители злоупотребляли спиртным, дети были неухоженными, попрошайничали. По словам соседей семейства, старший сын неоднократно был замечен за употреблением алкоголя.
Андрей рос жестоким и агрессивным ребенком. Он часто сбегал из дома и бродяжничал. Друзей у него не было, вниманием сверстниц он не пользовался. Однажды подросток даже пытался изнасиловать сверстницу из параллельного класса, но ей удалось вырваться. Проступок остался для Андрея безнаказанным. В школе не стали придавать инцидент огласке.
Фото: istockphoto / Synthetic-Exposition
Изнасилование сестры
Трагедия произошла в день рождения матери Андрея. Гости изрядно перебрали спиртным и уснули. По неподтвержденным данным, подросток тоже употреблял алкоголь. Возможно, это послужило толчком к совершению им насилия над младшей сестренкой. Девочка была изнасилована за шкафом в соседней комнате.
Задержание подростка-насильника
После совершенного изнасилования подросток попытался скрыться на велосипеде и отправился в сторону Челябинска. Через два дня Андрея удалось задержать правоохранителям. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Соседи семьи позже признаются правоохранителям: в селе все ожидали, что Андрей рано или поздно совершит какое-нибудь злодеяние.
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Анастасия Хохлова