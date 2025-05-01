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Главная / Новости / Общество/ Купившая квартиру Долиной Полина Лурье в суде обжаловала её передачу певице

Купившая квартиру Долиной Полина Лурье в суде обжаловала её передачу певице

Лариса Долина (Кадр из видео: Телеграм @dolinaofficial)

Лариса Долина (Кадр из видео: Телеграм @dolinaofficial)

В Хамовническом районном суде города Москвы будет рассматриваться апелляция по делу о признании сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной недействительной. Покупательница недвижимости Полина Лурье обжаловала принятое в марте решение о передаче права собственности на жильё обратно певице.
Апелляционная жалоба зарегистрирована инстанцией и запись об этом внесена в судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Напомним, в конце марта Хамовнический суд удовлетворил исковые требования народной артистки России к Лурье об оспаривании сделки по отчуждению недвижимости. Суд прекратил право собственности покупательницы на спорное имущество и оставил квартиру за Долиной. Полина с этим решением не согласилась.

Иск певицы о признании сделки купли-продажи квартиры и встречный иск Лурье о выселении Долиной с приобретённой жилплощади были объединены в одно судебное производство. Дело рассматривалось в закрытом режиме, а сам процесс длился около полугода. Артистка в исковом заявлении указала, что пошла на сделку, так как была введена в заблуждение третьими лицами. Обе стороны никак не комментировали процесс, ссылаясь на данную ими подписку о неразглашении.

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#суд
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Мошенничество нарастает перед майскими праздниками
Мошенники к майским праздникам активизировались в сфере туризма и садоводства
01 мая 2025, 07:18

Фото: iStock/JuYochi

Эксперты предупредили россиян о росте активности мошеннических схем накануне майских праздников. Наибольшее количество случаев зафиксировано в сфере туризма, садоводства, подготовки выпускников и организации свадеб. Об этом пишет РИА Новости.
Среди наиболее распространенных методов обмана туристов называют создание копий известных туристических платформ с изменением одной буквы в названии и предложение поддельных билетов по заниженным ценам.

Садоводов обманывают предложением редких сортов семян, а родителей школьников пугают необходимостью срочной оплаты пересдачи экзаменов. Будущие молодожены рискуют потерять деньги, доверяя фейковым организаторам мероприятий, предлагающим несуществующие услуги и скидки.

Для защиты от мошенничества специалисты рекомендуют пользоваться только проверенными ресурсами, внимательно изучать реквизиты сайтов и компаний, избегать предоплат без заключения договоров и тщательнее анализировать отзывы и репутацию поставщиков услуг.

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#специалисты
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Создатель «Синего трактора» Днепровский подал две тысячи исков для защиты прав на проект
Продюсер Днепровский подал две тысячи исков для защиты прав на «Синий трактор»
01 мая 2025, 05:59

Фото: iStock/Zolnierek

Создатель «Синего трактора», продюсер, режиссер и сценарист Артур Днепровский, направил в суд около двух тысяч исков для защиты своих прав на проект. Об этом сообщает РИА Новости.
Как оказалось, Днепровский начал отправлять исковые заявления с 2020 года. Автор проекта судится с продавцами и производителями игрушек, повторяющими героев мультфильма. К тому же продюсер подает заявления и на создателей других товаров, которые используют в маркировке изображения персонажей.

Благодаря одним из первых исков Днепровскому удалось получить по 15 и 5 тысяч соответственно. Тогда он получил деньги с производителей, которые незаконно использовали персонажей проекта. Уже с начала этого года продюсер успел подать порядка 60 исков.

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AFP: в Бразилии скончалась старейшая жительница планеты в возрасте 116 лет

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#мультипликация
#мультфильмы
#трактор
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AFP: в Бразилии скончалась старейшая жительница планеты в возрасте 116 лет
01 мая 2025, 04:56

Фото: iStock/Rawpixel

В Бразилии в возрасте 116 лет скончалась монахиня Ина Канабарру Лукас, которая являлась старейшей женщиной планеты. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
«Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет» — передает агентство.

Об этом изданию сообщили в Конгрегации сестер кармелиток, находящейся в городе Порту-Алегри. Там и проживала Канабарро Лукас. Она стала старейшей жительницей планеты после смерти японки Томико Итооки, которая скончалась в возрасте 116 лет.

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#возраст
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#бразилия
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Минобороны хочет взыскать с «Военторга» почти миллион рублей
01 мая 2025, 04:01

Фото: iStock/ArtemSam

Минобороны РФ обратилось в московский Арбитражный суд с требованием взыскать с акционерного общества «Военторг» почти один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Министерство обороны Российской Федерации [подало] исковое заявление... Сумма исковых требований — 913 994,4 рублей», — говорится в материалах суда.

В общем с начала этого года Минобороны подало 10 исковых заявлений в отношении «Военторга». Их сумма составляет порядка 2,6 миллионов рублей. Часть обращений были удовлетворены судом. Причины данного иска не уточняются.

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#суд
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#минобороны
#деньги
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Орбита МКС была изменена из-за угрозы столкновения с космическим мусором
01 мая 2025, 02:08

Фото: iStock/forplayday

Орбита МКС была увеличена на 540 м из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает официальный telegram-канал Роскосмоса.
«По данным ЦНИИмаш, в 01:10 мск были включены двигатели корабля "Прогресс МС-30", которые проработали 212,79 сек. и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 метров» — говорится в сообщении.

Период обращения станции после совершения маневра практически достиг 93 минут. Средняя высота орбиты составляет 418,74 километров, а минимальная 417,86. Максимальное значение высоты составляет 438,05 километров.

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#станции
#космос
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