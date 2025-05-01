Купившая квартиру Долиной Полина Лурье в суде обжаловала её передачу певице

Лариса Долина (Кадр из видео: Телеграм @dolinaofficial)
В Хамовническом районном суде города Москвы будет рассматриваться апелляция по делу о признании сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной недействительной. Покупательница недвижимости Полина Лурье обжаловала принятое в марте решение о передаче права собственности на жильё обратно певице.
Апелляционная жалоба зарегистрирована инстанцией и запись об этом внесена в судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Напомним, в конце марта Хамовнический суд удовлетворил исковые требования народной артистки России к Лурье об оспаривании сделки по отчуждению недвижимости. Суд прекратил право собственности покупательницы на спорное имущество и оставил квартиру за Долиной. Полина с этим решением не согласилась.
Иск певицы о признании сделки купли-продажи квартиры и встречный иск Лурье о выселении Долиной с приобретённой жилплощади были объединены в одно судебное производство. Дело рассматривалось в закрытом режиме, а сам процесс длился около полугода. Артистка в исковом заявлении указала, что пошла на сделку, так как была введена в заблуждение третьими лицами. Обе стороны никак не комментировали процесс, ссылаясь на данную ими подписку о неразглашении.
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Иск певицы о признании сделки купли-продажи квартиры и встречный иск Лурье о выселении Долиной с приобретённой жилплощади были объединены в одно судебное производство. Дело рассматривалось в закрытом режиме, а сам процесс длился около полугода. Артистка в исковом заявлении указала, что пошла на сделку, так как была введена в заблуждение третьими лицами. Обе стороны никак не комментировали процесс, ссылаясь на данную ими подписку о неразглашении.
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Александр Бойцов