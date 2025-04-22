Виновата «Погода в доме»: Лариса Долина рассказала, почему её недолюбливала Пугачёва

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Певица Лариса Долина сообщила, что отношения с Аллой Пугачёвой у неё были напряжённые, причиной тому стала знаменитая песня «Погода в доме».
Автором хита является композитор Руслан Горобец. Долгие годы он руководил группой «Рецитал», с которой выступала Алла Борисовна.
Ранее юрист Илья Русяев объяснил, имеются ли основания для присвоения уехавшей из России Алле Пугачёвой статуса иноагента.
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«Она предъявила ему претензии, почему он не для неё написал эту песню», — рассказала Долина RTVI.Она отметила, что тогда Горобец уже не работал у Пугачёвой. Композитор заявил, что может писать песни для кого хочет. С того момента Примадонна начала недолюбливать Ларису Долину.
Ранее юрист Илья Русяев объяснил, имеются ли основания для присвоения уехавшей из России Алле Пугачёвой статуса иноагента.
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*признан в России иноагентом
Анастасия Чубина