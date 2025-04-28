Юрист Полины Лурье считает незаконным решение суда по делу Долиной

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Экс-представитель интересов Полины Лурье Владимир Мнацаканов считает незаконным решение суда по делу о квартире Ларисы Долиной.
Напомним, Долиной через суд удалось вернуть свою квартиру, которую она в прошлом году продала по заданию мошенников за 112 миллионов рублей. При этом покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без денег и квартиры.
По словам Мнацаканова, суд признал сделку недействительной, а значит, что стороны должны вернуться к начальным условиям.
Таким образом, нет доказательств того, что Долина стала жертвой мошенников, отметил Мнацаканов. Именно поэтому суд и не опубликовал своё решение.
Юрист добавил, что судью, которая вынесла решение в пользу Долиной, повысили. Он уверен, что именно это дело поспособствовало её карьерному росту.
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Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую ее убедили продать мошенники
По словам Мнацаканова, суд признал сделку недействительной, а значит, что стороны должны вернуться к начальным условиям.
«Суд вернул квартиру Долиной, а Лурье ничего не получила, судья ничем не мотивировала свое решение. Долиной вернули квартиру за то, что она Долина, а не простой смертный. Психиатрическая экспертиза Долиной в гражданском деле не проводилась — значит, судом не установлено, что Долина была под влиянием мошенников», — заявил юрист в беседе с «Постньюс».
Таким образом, нет доказательств того, что Долина стала жертвой мошенников, отметил Мнацаканов. Именно поэтому суд и не опубликовал своё решение.
Юрист добавил, что судью, которая вынесла решение в пользу Долиной, повысили. Он уверен, что именно это дело поспособствовало её карьерному росту.
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Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую ее убедили продать мошенники
Элина Позднякова