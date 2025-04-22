Слухи о зависимости и обучение в Лондоне: как живет 41-летняя дочь Ларисы Долиной и почему держит в тайне имя отца ребенка

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)
Ангелине Миончинской, дочери Ларисы Долиной, уже 41 год, и она заметно отличается от своей знаменитой матери — как внешне, так и по образу жизни. Несмотря на взросление, Ангелина до сих пор живёт с Ларисой Александровной и, кажется, не стремится к публичности. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство дочери Ларисы ДолинойКогда Ангелина была маленькой, у Ларисы Долиной не было времени заниматься её воспитанием — девочку отправили жить к бабушке и дедушке в Одессу. Там её и растили, пока мама строила карьеру, присылая деньги. У девочки с раннего возраста были проблемы со здоровьем, а потом — с характером. В 12 лет мать забрала её в Москву, но особой близости между ними не возникло. В какой-то момент Лариса решила, что дочери нужно зарубежное образование, отправила её в Лондон, а после — настояла, чтобы та получила юридическое образование. Ангелина послушалась, но юриспруденция быстро наскучила.
Долина всячески старалась поддержать дочь — помогла устроиться в банк, заняться строительным бизнесом, даже предлагала вложиться в семейный ресторан или детский сад. Но ни один проект не прижился. В итоге Ангелина стала личным помощником матери: помогает с концертами, бытом и делами в МГИКе, где Долина заведует кафедрой.
В 2011 году Ангелина неожиданно стала мамой — родила девочку Александру. Кто отец ребёнка, она до сих пор держит в секрете, посвятив только свою мать. Сейчас они втроём живут под одной крышей. Лариса Александровна искренне радуется этой близости и старается наверстать всё упущенное. Она очень любит внучку и даже выходила с ней на сцену в шоу "Две звезды. Отцы и дети".
Ангелина Долина (Фото: Instagram*@dolinalina)
Как сейчас живет АнгелинаАнгелина избегает публичности, не даёт интервью, редко появляется на светских мероприятиях. Она занимается домом, воспитывает дочь и особо не стремится к профессиональной реализации. Хотя у неё за плечами высшее образование и попытки работать в разных сферах, она признаётся, что ей не хватает организованности и дисциплины.
В 2021 году она попала в центр обсуждений — из-за неуверенного поведения на людях появились слухи о возможной зависимости. Но Ангелина объяснила всё просто: ей тяжело даётся общение с незнакомыми людьми.
С возрастом Ангелина изменилась внешне — прибавила в весе, предпочитает свободную одежду и не пользуется косметикой. С пластикой, в отличие от матери, она не экспериментирует. Были попытки похудеть — даже «кодировалась от хлеба», но кардинально изменить фигуру не получилось. Похоже, Лариса Долина смирилась с тем, что дочь — не звезда, и теперь вкладывает свою энергию в внучку, в которой, по её словам, видит отражение себя.
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Дарья Филинова