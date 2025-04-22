Слухи о зависимости и обучение в Лондоне: как живет 41-летняя дочь Ларисы Долиной и почему держит в тайне имя отца ребенка

Ангелине Миончинской, дочери Ларисы Долиной, уже 41 год, и она заметно отличается от своей знаменитой матери — как внешне, так и по образу жизни. Несмотря на взросление, Ангелина до сих пор живёт с Ларисой Александровной и, кажется, не стремится к публичности. Подробности — в материале «Радио 1».