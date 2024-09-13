Куприянов день 13 сентября: как не навлечь беду и не распрощаться с деньгами

Фото: istockphoto/mbolina
В пятницу, 13 сентября 2024 года, православные верующие вспоминают священномученика Киприана Карфагенского. В народе со временем эту дату стали называть Куприянов день. В старину существовало много примет, обычаев и верований, связанных с этим событием, предки соблюдали строгие запреты, и знали, что можно и нельзя делать 13 сентября.
Об особенностях Куприянова дня, народных приметах о погоде, именинах и традициях — в материале «Радио 1».
Согласно преданиям, Киприан вырос среди язычников и сначала строил карьеру юриста. Доподлинно неизвестно, при каких обстоятельствах он принял христианство. Через два года после крещения был рукоположен в епископы, и вскоре столкнулся с гонениями на христиан, инициированными императором Децием, а также оказался вовлечен в острые споры о возвращении отступников в Церковь.
Под угрозой пыток многие, включая некоторых епископов, отреклись от веры, но после окончания преследований пожелали вернуться в Церковь. Киприан утверждал, что прощение грехов может дать только епископ или назначенный им пресвитер, а не исповедники — те, кто сохранил веру, но каким-то странным образом избежал смерти. Вопрос о возвращении падшего епископа должен решаться собором его собратьев, а все таинства, совершенные до этого собором, являются недействительными.
Спор дошел до серьезного конфликта с папой Стефаном, который не обострился лишь из-за его ареста и казни. Спустя несколько лет арестовали, сослали, а затем казнили и самого Киприана.
На Руси с день памяти Киприана Карфагенского со временем стал называться Куприяновым днем. С этой датой было связано много обычаев и традиций. Считалось, что праздник символизирует переход от лета к осени. Его также называли Клюквенником, поскольку в это время поспевала клюква, растущая на болотах, становясь особенно вкусной и зрелой.
Собирать ягоду в этот день считали важным делом, полагая, что она будет долго храниться и обладает лечебными свойствами. Однако до Куприянова дня клюкву рвать не следовало — считалось, что девушка, сорвавшая ягоду, может остаться бесплодной, а юноша — лишиться разума. В этот же день крестьяне начинали убирать с полей урожай репы, моркови, лука и тыквы.
Еще одно название праздника — Журавлиное вече, потому что журавли к середине сентября собирались в стаи на болотах и готовились к перелету на юг.
По традиции, на Куприянов день принято собирать клюкву и готовить из нее различные угощения — варенье, пироги, компоты и прочее. Такие блюда будет не только вкусными, но и полезными, ведь клюкве, известной как «журавлиная ягода», приписывали целебные свойства.
При откусывании первого пирога с клюквой раньше обязательного загадывали желание. Предки верили, что оно непременно сбудется.
По некоторым поверьям, если собрать в этот день клюкву в синий мешочек, засушить и носить ее как оберег, с ее помощью можно будет защититься от бед и неприятностей.
Клюквенник — подходящий день для уборки, так как крестьяне верили, что таким образом очищают день от недугов и нечистой силы.
Были у предков и строгие запреты на Куприянов день, которые они старались неукоснительно соблюдать.
Предки верили, что по погоде на Клюквенник можно узнать, какими будут грядущие осень и зима.
Имя для мальчика или девочки 13 сентября, можно узнать при помощи именин. Их на Куприянов день отмечают:
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Киприан Карфагенский: историяФото: istockphoto/Bogdan Kurylo
Согласно преданиям, Киприан вырос среди язычников и сначала строил карьеру юриста. Доподлинно неизвестно, при каких обстоятельствах он принял христианство. Через два года после крещения был рукоположен в епископы, и вскоре столкнулся с гонениями на христиан, инициированными императором Децием, а также оказался вовлечен в острые споры о возвращении отступников в Церковь.
Под угрозой пыток многие, включая некоторых епископов, отреклись от веры, но после окончания преследований пожелали вернуться в Церковь. Киприан утверждал, что прощение грехов может дать только епископ или назначенный им пресвитер, а не исповедники — те, кто сохранил веру, но каким-то странным образом избежал смерти. Вопрос о возвращении падшего епископа должен решаться собором его собратьев, а все таинства, совершенные до этого собором, являются недействительными.
Спор дошел до серьезного конфликта с папой Стефаном, который не обострился лишь из-за его ареста и казни. Спустя несколько лет арестовали, сослали, а затем казнили и самого Киприана.
Куприянов день: традицииФото: istockphoto/nieudacza
На Руси с день памяти Киприана Карфагенского со временем стал называться Куприяновым днем. С этой датой было связано много обычаев и традиций. Считалось, что праздник символизирует переход от лета к осени. Его также называли Клюквенником, поскольку в это время поспевала клюква, растущая на болотах, становясь особенно вкусной и зрелой.
Собирать ягоду в этот день считали важным делом, полагая, что она будет долго храниться и обладает лечебными свойствами. Однако до Куприянова дня клюкву рвать не следовало — считалось, что девушка, сорвавшая ягоду, может остаться бесплодной, а юноша — лишиться разума. В этот же день крестьяне начинали убирать с полей урожай репы, моркови, лука и тыквы.
Еще одно название праздника — Журавлиное вече, потому что журавли к середине сентября собирались в стаи на болотах и готовились к перелету на юг.
«Решают на своем вече, как и когда лететь на юг», — говорили в старину.Многие века крестьяне наблюдали за журавлями, их поведение считалось предвестником перемен. Если птицы летели клином, ждали скорой зимы, если поодиночке — опасались неурожая. Приметы говорили, что, если журавли улетают, зима придет рано и будет суровой.
Что можно делать 13 сентябряФото: istockphoto/gitusik
По традиции, на Куприянов день принято собирать клюкву и готовить из нее различные угощения — варенье, пироги, компоты и прочее. Такие блюда будет не только вкусными, но и полезными, ведь клюкве, известной как «журавлиная ягода», приписывали целебные свойства.
При откусывании первого пирога с клюквой раньше обязательного загадывали желание. Предки верили, что оно непременно сбудется.
По некоторым поверьям, если собрать в этот день клюкву в синий мешочек, засушить и носить ее как оберег, с ее помощью можно будет защититься от бед и неприятностей.
Клюквенник — подходящий день для уборки, так как крестьяне верили, что таким образом очищают день от недугов и нечистой силы.
Что нельзя делать 13 сентябряФото: istockphoto/mdesigner125
Были у предков и строгие запреты на Куприянов день, которые они старались неукоснительно соблюдать.
- запрещалось отправляться в дальние походы и поездки, чтобы не навлечь беду;
- отказывались от работы в поле, так как верили, что на Куприянов день может ударить молния;
- нельзя принимать подарки от незнакомцев, иначе заберешь вместе с дарами их болезни и недуги;
- на Журавлиное вече запрещали давать в долг, опасаясь проблем с деньгами в будущем.
Народные приметы о погоде 13 сентябряФото: istockphoto/nieudacza
Предки верили, что по погоде на Клюквенник можно узнать, какими будут грядущие осень и зима.
- если журавли громко курлычут — скоро начнется сильный дождь;
- если клин журавлей уже улетает на юг — зима будет ранней и морозной;
- если журавли летят поодиночке — опасались неурожая;
- зацвели одуванчики на Куприянов день — вся осень будет теплой и солнечной;
- лягушки прячутся под водой — скоро ударят морозы;
- домашние птицы нахохлились — жди дождя;
Именины 13 сентябряФото: istockphoto/IvanMikhaylov
Имя для мальчика или девочки 13 сентября, можно узнать при помощи именин. Их на Куприянов день отмечают:
- Александр;
- Геннадий;
- Куприян;
- Владимир;
- Мирон;
- Михаил.
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