Женщина побывала в Чехии и описала привычки местных лишь одним словом

Фото: istock/Andrzej Rostek
Российская тревел-блогерша, побывавшая в Чехии, поделилась впечатлениями о местных жителях, описав их привычки фразой «не укладывается в голове». Свои наблюдения она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».
Особенное внимание девушка уделила культуре потребления пива в стране. По её словам, в Чехии пиво пьют как воду.
Она также отметила любовь чехов к советским «панельным» домам. Если в России такие дома часто критикуют за неудобства и обветшалость, то в Чехии их ценят наравне со средневековыми замками и стремятся продлить срок их эксплуатации.
Ранее стало известно, что большинство депутатов Госдумы поддержат закон, запрещающий мигрантам привозить с собой семьи в Россию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.
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«Здесь оно возведено в культ. Приучают к нему буквально с пеленок: если в России врачи настоятельно рекомендуют женщинам во время беременности и кормления грудью отказаться от алкоголя, то в Чехии просят ограничиться хотя бы парой кружек пенного напитка в неделю», — написала блогерша.
Она также отметила любовь чехов к советским «панельным» домам. Если в России такие дома часто критикуют за неудобства и обветшалость, то в Чехии их ценят наравне со средневековыми замками и стремятся продлить срок их эксплуатации.
Ранее стало известно, что большинство депутатов Госдумы поддержат закон, запрещающий мигрантам привозить с собой семьи в Россию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.
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Елена Перлова