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Женщина побывала в Чехии и описала привычки местных лишь одним словом

Российская блогерша о привычках жителей Чехии: «не укладывается в голове»
12 сентября 2024, 06:12
Фото: istock/Andrzej Rostek

Фото: istock/Andrzej Rostek

Российская тревел-блогерша, побывавшая в Чехии, поделилась впечатлениями о местных жителях, описав их привычки фразой «не укладывается в голове». Свои наблюдения она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».
Особенное внимание девушка уделила культуре потребления пива в стране. По её словам, в Чехии пиво пьют как воду.

«Здесь оно возведено в культ. Приучают к нему буквально с пеленок: если в России врачи настоятельно рекомендуют женщинам во время беременности и кормления грудью отказаться от алкоголя, то в Чехии просят ограничиться хотя бы парой кружек пенного напитка в неделю», — написала блогерша.


Она также отметила любовь чехов к советским «панельным» домам. Если в России такие дома часто критикуют за неудобства и обветшалость, то в Чехии их ценят наравне со средневековыми замками и стремятся продлить срок их эксплуатации.

Ранее стало известно, что большинство депутатов Госдумы поддержат закон, запрещающий мигрантам привозить с собой семьи в Россию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.

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#пиво
#путешествие
#чехия
#привычки
Женщина призналась мужу в измене и получила неожиданный ответ
12 сентября 2024, 06:17

Фото: istock/Andrii Zastrozhnov

49-летняя женщина, рассказавшая о своей измене мужу, получила ошеломляющий ответ, который заставил её пересмотреть своё будущее. Историю опубликовало издание The Sun, где женщина поделилась своими переживаниями с экспертом по отношениям Дейдре Сандерс.
В своем письме женщина рассказала, что после того, как её муж потерял к ней интерес, она долгое время не допускала мысли об измене. Однако внимание со стороны коллеги привлекло её, и они вступили в интимную связь. Не выдержав чувства вины, она призналась в измене мужу на следующий день.

«Он ответил, что уже давно спит с 28-летней дочерью своей подруги», — написала женщина.

По её словам, муж был абсолютно спокоен и не желал обсуждать развод, несмотря на её решение уйти. Женщина обратилась за советом, сообщив, что больше не любит мужа и не знает, что ей делать.

Эксперт Сандерс подчеркнула, что месть за измену редко приносит облегчение, а наоборот, ещё больше запутывает отношения. Она посоветовала женщине откровенно поговорить с мужем и, если он не захочет возобновить отношения, обсудить развод.

Ранее Сандерс давала советы на тему отношений, связанных с интимными трудностями, призывая своих читателей работать над открытым общением с партнерами.

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#советы
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#отношения
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80 лет Владимиру Спивакову: история оркестра «Виртуозы Москвы» и личная жизнь дирижёра
12 сентября 2024, 06:00

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

12 сентября исполняется 80 лет выдающемуся скрипачу, дирижёру и народному артисту СССР Владимиру Спивакову, который является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». О биографии артиста, его знаменитом оркестре и известных цитатах расскажет редакция «Радио 1».

Биография Владимир Спивакова


Владимир Спиваков — выдающийся российский скрипач и дирижер, родившийся 12 сентября 1944 года в Уфе. С раннего возраста он проявлял выдающиеся музыкальные способности, что привело его к учебе в Московской консерватории. Под руководством таких мастеров, как Леонид Коган и Юрий Янкелев, Спиваков достиг значительных успехов в классической музыке.

Широкую известность Спиваков приобрёл благодаря основанию в 1979 году камерного ансамбля «Виртуозы Москвы», ставшего одним из самых ярких творческих объединений нашего времени.


«Виртуозы Москвы»: история создания и развития оркестра


Коллектив ансамбля «Виртуозы Москвы» быстро завоевал популярность не только в России, но и за ее пределами. Под руководством Спивакова оркестр стал известен своими яркими концертами и оригинальными программами, объединяющими классическую музыку и современные интерпретации.

«Виртуозы Москвы» по сей день продолжают радовать слушателей по всему миру, участвуя в международных фестивалях и гастролях.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Личная жизнь Владимира Спивакова


Личная жизнь Владимира Спивакова всегда оставалась в тени его публичной деятельности. Он был женат несколько раз и воспитывает детей. Спиваков активно поддерживает различные благотворительные проекты и помогает молодым музыкантам. У Спивакова три родных и одна приемная дочь.


«В музыке есть всё, что есть в космосе»: цитаты Владимира Спивакова


Владимир Спиваков — не только талантливый музыкант, но и мудрый мыслитель. Его высказывания о музыке, жизни и искусстве вдохновляют многих. Вот несколько запоминающихся цитат:

  • «Музыка — это язык, который понимает каждый».
  • «Искусство должно быть доступно всем, независимо от их происхождения».
  • «Каждый концерт — это новая история, которую мы рассказываем вместе с музыкой».
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#проекты
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Александр Сытник 12 сентября: чего нельзя делать, чтобы не лишиться денег и не привлечь воров
День памяти святителя Александра Свирского отмечают православные 12 сентября
12 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

12 сентября православные христиане отмечают день памяти святителя Александра Свирского, одного из самых почитаемых русских святых. В народном календаре праздник называется Александр Сытник. О глубоких исторических корнях и богатых традициях праздника 12 сентября читайте в материале «Радио 1».

Александра Сытник — история

Александр Свирский жил на берегу реки Свирь, где основал Троицкий монастырь. Обладал даром прозрения и исцеления. Его канонизировали в 1547 году на Московском соборе. Мощи святого почивают в Троицком соборе Александро-Свирского монастыря, куда ежегодно приезжают тысячи паломников.

В народе на Александра Сытника созывали всех близких и знакомых на застолья, варили ячменную кашу, пекли караваи и пироги. Это было обусловлено концом однодневного поста, установленного в праздник Усекновения главы предшественника Иисуса Иоанна Крестителя.

Праздник святителя Александра Свирского – это не только важное событие в православном календаре, но и напоминание о традициях, которые сохраняют связь с народной культурой и передают ее следующим поколениям.

Что можно делать 12 сентября

  • В день памяти Александра Сытника можно просить у святого о рождении детей. В этот день принято готовить сытные блюда из рыбы, грибов и овощей, а также каши.
  • Удачный день для свиданий, предложений руки и сердца, а также свадеб – считалось, что влюбленные проживут вместе долгую и счастливую жизнь.
  • На Руси в этот день старались мириться с теми, кто в ссоре.
  • Все начатые дела на Александра Сытника будут даваться легче.
  • В этот день хорошо заводить новых друзей.
  • Хорошее время для финансовых начинаний, которые приумножат богатство.
  • Девушки в этот день умывались водой с серебром, чтобы скорее встретить суженого.
  • Женщины в браке готовили пироги для мужей – тогда год пройдет без ссор с супругом.

Чего нельзя делать 12 сентября

  • Нельзя брать в долг – это приведет к финансовым потерям в будущем.
  • Плохой приметой считалось стричь волосы – это сулило неудачи в отношениях с противоположным полом.
  • Нельзя менять двери и замки – считалось, что это привлечет в дом воров.
  • Нельзя лениться и долго спать – предки верили, что это плохо скажется на делах в будущем.
  • Любое сделанное в этот день зло обязательно вернется.
Фото: istockphoto/ PeopleImages

Народные приметы на 12 сентября

На Руси с именем святого Александра Свирского связано множество примет и поверий, которые помогали крестьянам предсказывать погоду и планировать сельскохозяйственные работы.
  • Если 12 сентября идет дождь, то зима будет мягкой и теплой, а лето следующего года – дождливым.
  • Много рябины, значит зима будет суровой и снежной.
  • Если в этот день ветер дует с юга, то осень будет затяжной и теплой.
  • Если птицы улетают на юг раньше обычного, то зима будет ранней и холодной.
Фото: istockphoto/ PeopleImages

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#деньги
#праздник
#дом
#осень
#женщины
#приметы
#история
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Володин: Запрет мигрантам привозить семьи в РФ поддержат большинство депутатов
Володин: Запрет мигрантам привозить семьи в РФ поддержат в Госдуме
11 сентября 2024, 22:11

Фото: Сайт Кремля

Большинство депутатов Госдумы поддержат закон, запрещающий мигрантам привозить с собой семьи в Россию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.
Спикер парламента отметил, что работа над соответствующим законопроектом сейчас идет в Госдуме.
«Не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи», – сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).
Кроме этого спикер предложил увеличить срок нахождения иностранцев в браке с россиянами для получения гражданства РФ – более двух лет.
«Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть не два года, может быть три года, может быть четыре года. Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви», – отметил Володин.

Ранее группа депутатов нижней палаты парламента внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам, не имеющим гражданства РФ, право на перевозку в страну семей. Также усилить требования к детям мигрантов в российских школах предложил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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#мигранты
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Пилотируемый корабль «Союз МС-26» вывели на орбиту Земли
11 сентября 2024, 21:16

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Пилотируемый корабль «Союз МС-26» вывела на орбиту Земли ракета-носитель «Союз-2.1а», сообщили в «Роскосмосе».
Там уточнили, что на космическом судне на МКС отправятся российские космонавты Иван Вагнер и Алексей Овчинин, а также американский астронавт NASA Дональд Петтит.

«Есть отделение транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-26», — сказал диктор.

Стыковка судна «Союз МС-26» с российским модулем МКС «Рассвет» планируется в 22:33 по Москве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звание героя РФ космонавту Константину Борисову. Он получил его за мужество и героизм, которые проявил при полете в экипаже Международной космической станции.

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#россия
#байконур
#ракета
#новости
#роскосмос
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Психолог Дугенцова раскритиковала идею запрета квадроберов
11 сентября 2024, 19:53

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что запрет квадроберов может нести за собой негативные последствия.
По её словам, сам запрет и всё вытекающее из него непонятны. К тому же, считает специалист, запрет будет лишь усиливать интерес детей и подростков к данной субкультуре.

«Я странно отношусь к этой инициативе. С одной стороны, если это дети и привлекать их за это странно, а тем, кто старше, например, 14-летние подростки, это привлечение тоже мне непонятно. А чем еще должны заниматься дети в этом возрасте? Запрещая, мы усиливаем ещё больше интерес детей к подобному виду деятельности», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов.

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#животное
#психолог
#дети
#подростки
#запрет
#культура
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Россиянам раскрыли, какие культуры идеально сажать в сентябре на даче
Депутат Чаплин рекомендовал сажать редис и морковь на даче в сентябре
11 сентября 2024, 19:43

Фото: iStock/lvenks

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что сентябрь идеально подходит для того, чтобы сажать на дачном участке редис и морковь, а также чеснок с петрушкой.
«Сентябрь — идеальное время для высадки моркови. Она зимует в земле и даёт на следующий год ранний урожай. Сажать лучше в хорошо обработанную и удобренную почву. Чеснок прекрасно чувствует себя при осенней посадке. Его высаживают в конце сентября или начале октября. Чеснок, посаженный под зиму, обычно дает богатый урожай. Петрушку можно сажать в сентябре для получения зелени на следующий год. Редис очень быстро созревает», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Ранее сообщалось, что жительница Волоколамского округа Московской области Елена Шурахова вырастила на своём огороде рядом с подмосковной деревней Литвиново огромную тыкву весом 400 килограммов.

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#огород
#дача
#осень
#овощи
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Минюст просить лишить статуса крымских нотариусов с паспортами Украины
Минюст РФ просит лишить статуса 22 крымских нотариуса с гражданством Украины
11 сентября 2024, 19:41

Фото: istockphoto/ VvoeVale

Минюст России просит лишить статуса 22 нотариуса в Крыму из-за наличия второго гражданства Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства 11 сентября.
Минюст ссылается на закон о нотариате, по которому подданные и граждане других государств не могут быть нотариусами в России.
«Указанное ограничение направлено на обеспечение независимости, объективности и беспристрастности нотариуса при реализации им установленных законом полномочий», – сообщает Минюст.

Второе гражданство нашли у 23 нотариусов Республики Крым, 22 из них остаются действующими. С 2014 по 2020 год эти нотариусы пересекли границу России по украинским паспортам – что подтверждает наличие второго гражданства.

Минюст просит Федеральную нотариальную палату проконтролировать, когда крымская палата обратиться в суд.

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#минюст
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Автоэксперт Моржаретто предрёк автопрому ЕС участь Детройта
11 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Игорь Моржаретто высказал мнение о том, что политика стран Евросоюза, в том числе и в отношении России, привела автопромышленность региона в упадок.
По словам специалиста, автопром Европы рискует повторить судьбу промышленных центров США Детройта, которые фактически пришли в упадок и стали «призраками».

«Ситуация на европейском рынке вызвана рядом проблем. Отказ от российской энергетики — одна из них. Европейский автопром опередили китайцы. Сегодня КНР предлагает интересные продукты по низким ценам. А «зелёная» экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной модели и с подорожавшими энергоносителями», — добавил в беседе с Газета.ру Моржаретто.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что автокредит может принести много серьёзных проблем.

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