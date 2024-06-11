Священник Савченко назвал запретные для православных действия в Сети

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Священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко заявил, что для православных христиан есть свод правил того, как вести себя в интернете и социальных сетях.
Он отметил, что верующие должны проявлять уважение к другим в интернете и относится так, как они хотели бы, чтоб относились к ним.
При этом не возбраняется вести соцсети, выставлять фото и рассказывать о своей жизни, говорит специалист.
Ранее священник Сергей Сеньчуков (Феодорит) назвал языческими пережитками ритуал по завешиванию зеркал в доме покойника, которые не являются греховными, но являются глупыми.
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«Анонимное общение не одобряется. Надо действовать открыто, и этой открытости не бояться. Христианин, выступая со своим мнением, не должен выдавать его за мнение всей Церкви. Мы имеем право выступать со своим мнением, но официальные заявления от лица приходов, монастырей или епархий могут делать только те, кто наделены такими полномочиями», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей священник.
При этом не возбраняется вести соцсети, выставлять фото и рассказывать о своей жизни, говорит специалист.
Ранее священник Сергей Сеньчуков (Феодорит) назвал языческими пережитками ритуал по завешиванию зеркал в доме покойника, которые не являются греховными, но являются глупыми.
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Мелисса Тимофеева