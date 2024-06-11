Священник Савченко назвал запретные для православных действия в Сети

Гигантские осы шершни с наступлением лета могут облюбовывать дома и постройки на садовых и дачных участках или залететь в квартиру, чтобы построить гнёзда. Об этом жителей Подмосковья предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.