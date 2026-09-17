Курение и свечи способны оставить желтые следы на стенах
Генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов предупредил, что желтые пятна на стенах нередко появляются после курения в квартире. Смолы и никотин оседают на отделке, образуют липкий слой и со временем проступают через свежую краску или обои.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что похожие разводы провоцируют испарения жира во время готовки и продукты горения свечей. Загрязнения проникают в поверхность и становятся заметнее после ремонта.
Орехов назвал частой причиной высолы — соли из бетона, кирпича, цемента и штукатурки. Влага переносит их изнутри стены к отделке, если конструкция не успела просохнуть до нанесения финишного покрытия.
Желто-рыжие отметины могут указывать и на коррозию скрытых металлических элементов. Остаточная влага разрушает металл, после чего соединения железа выходят на поверхность.
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