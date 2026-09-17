Курение и свечи способны оставить желтые следы на стенах

17 сентября 2026, 09:10

Фото: iStock/AntonioGuillem

Генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов предупредил, что желтые пятна на стенах нередко появляются после курения в квартире. Смолы и никотин оседают на отделке, образуют липкий слой и со временем проступают через свежую краску или обои.