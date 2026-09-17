Психиатр Шуров назвал способы облегчить отказ от сигарет

17 сентября 2026, 09:01

Психиатр Шуров: при отказе от курения стоит замечать позитивные изменения

Фото: iStock/FabrikaCr

Психиатр Василий Шуров посоветовал людям, решившим отказаться от сигарет, отслеживать приятные изменения в самочувствии. Такой подход помогает пережить период никотиновой зависимости и сохранять мотивацию.