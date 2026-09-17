Психиатр Шуров назвал способы облегчить отказ от сигарет
Психиатр Василий Шуров посоветовал людям, решившим отказаться от сигарет, отслеживать приятные изменения в самочувствии. Такой подход помогает пережить период никотиновой зависимости и сохранять мотивацию.
По словам врача, для резкого отказа нужна понятная цель: например, подготовка к рождению ребенка или устройство на работу с запретом на курение. В первые дни важно обращать внимание на возвращение обоняния, более яркий вкус пищи, легкое дыхание и исчезновение кашля по утрам.
Шуров в беседе с NEWS.ru добавил, что снизить дискомфорт способны средства никотинозаместительной терапии. Пластыри и жевательная резинка позволяют уменьшать количество никотина постепенно.
Курение наносит вред практически всем системам организма. Никотин вызывает зависимость, а токсичные вещества из табачного дыма повреждают сосуды, сердце и легкие. У курящих людей выше риск развития хронической обструктивной болезни легких, инфаркта, инсульта и различных видов рака, прежде всего рака легкого, гортани и полости рта. Также табак ухудшает состояние кожи, зубов и слизистых, снижает выносливость и ослабляет иммунную защиту.
Опасность представляет не только активное, но и пассивное курение: окружающие вдыхают те же вредные соединения, включая угарный газ и канцерогены. Особенно уязвимы дети, беременные женщины и люди с заболеваниями сердца или дыхательной системы. Отказ от сигарет постепенно снижает риски: улучшается кровообращение, восстанавливаются функции легких, уменьшается вероятность тяжелых болезней и повышается качество жизни.
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