Цены на новогодние туры в декабре вырастут примерно на 15%
Цены на новогодние поездки в декабре могут вырасти примерно на 15%, предупредила исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт рассказала, что спрос на праздничные путешествия пока отстает от прошлогоднего. Многие туристы откладывают покупку билетов и бронирование жилья до последних недель или дней перед отъездом.
Осипова посоветовала не затягивать с выбором: к концу года подходящие предложения могут исчезнуть. По ее словам, средние цены в туризме уже поднялись примерно на 4% за год.
Минэкономразвития прогнозирует этой зимой 32 миллиона поездок по России. Значительная часть, по оценке специалиста, придется на новогодние каникулы.
Среди экскурсионных маршрутов эксперт назвала Москву, Санкт-Петербург, Вологодскую область и Кострому. Спрос на отдых на горнолыжных курортах, по ее словам, увеличился примерно на 10% за год. Туристы выбирают Северную Осетию, Мурманскую область, Домбай, Архыз, Шерегеш и Алтай.
Популярностью у путешественников пользуются Татарстан, Карелия, Якутия, Нижегородская область и Ставропольский край. За рубежом россияне рассматривают Китай, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Турцию, Кубу и другие направления.
Осипова добавила, что некоторые туристы опасаются отмен и задержек авиарейсов. По ее оценке, сейчас полеты проходят относительно стабильно, а ближе к праздникам бронирований станет больше.
Читайте также: