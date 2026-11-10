Автоэксперт рассказал о правилах подготовки автомобиля к зиме

10 ноября 2026, 15:40

Автоэксперт Попов: перед зимой в авто надо проверить обогрев и аккумулятор

Фото: iStock/Milan Krasula

Перед наступлением холодов водителям стоит проверить ряд систем автомобиля, чтобы избежать проблем в зимний период. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.