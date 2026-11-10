Автоэксперт рассказал о правилах подготовки автомобиля к зиме
Перед наступлением холодов водителям стоит проверить ряд систем автомобиля, чтобы избежать проблем в зимний период. Об этом «Татар-информу» рассказал автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
В первую очередь, по словам эксперта, нужно проверить исправность узлов, отвечающих за зимнюю эксплуатацию: систему отопления лобового стекла и зеркал, а также аккумулятор. Попов отметил, что при возможности надо проверить аккумулятор нагрузочной вилкой на его способности, а что касается обслуживания аккумулятора — это бесполезная история, поскольку в большинстве случаев сейчас используются необслуживаемые аккумуляторы.
Также он посоветовал заменить салонный фильтр, очистить лобовое стекло от органики и начать подливать незамерзающую жидкость, помня о её разбавляемости: если брать –20 и разбавлять вдвое, то получится –10. Кроме того, автоэксперт рекомендовал проверить уровень и цвет тосола, обработать силиконом резиновые уплотнители и замки, а также проверить все осветительные приборы.
Попов пояснил, что зимнее время года — это не только вопрос сцепления с дорогой, но и условий видимости, поскольку мы едем в основном в вечерние и утренние сумерки. Он также напомнил, что щётки стеклоочистителя — расходный материал, и их нужно менять при износе. Отдельно эксперт остановился на шинах, указав, что остаточная глубина рисунка протектора на зиму составляет не 1,6, как на лето, а 4 мм.
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